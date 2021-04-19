«Срочно вводите санкции против Елизаветы II»: Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора

Демократ Бен Кардин сообщил собеседникам, что в США королевы нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известные пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) на днях заставили разоткровенничаться очередного зарубежного политика. Жертвой телефонного розыгрыша на этот раз был выбран сенатор-демократ из США, ярый поборник «акта Магнитского», Бен Кардин.

Разговор пранкеры вели от имени французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ, представителя Украины, Александра Мережко.

Первый ход сделал лже-Мережко. Стоило ему представиться, как американец, прервав собеседника заверил, что США «не дадут этому произойти», имея в виду, видимо, повторение «крымского сценария» на востоке Украины. Потом сенатор, продолжая монолог, пообещал нашей стране новые казни египетские в виде очередных санкций, над пакетом которых, по его словам, они «тесно работают с европейскими партнерами из ЕС».

Затем в разговор вступает «Ле Дриан», интересуясь, какие еще меры воздействия на Россию можно применить, и предлагает наказать заодно и немецких чиновников, причастных к строительству «Северного потока-2». Кадрин оправдался перед французским министром, что мол, идея правильная, но ввести санкции против уже избранных официальных лиц «затруднительно».

А вот информация о бизнесмене Евгении Пригожине, которого США давно обложили санкциями за работу на государство, явно заинтересовала политика-демократа.

Известные пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) на днях заставили разоткровенничаться очередного зарубежного политика. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Недавно ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию о местонахождении Пригожина, - заговорщицким тоном сказал «Ле Дриан». - Могу вам точно сказать, что 20 мая Пригожин будет в Роттердаме на конкурсе «Евровидение». Но путешествует он, понятно дело, по подложным документам. Так что он все там будет представляться продюсером Иосифом Пригожиным. Больше того, у меня есть информация, что он попытается подкупить жюри конкурса, чтобы обеспечить победу конкурсанту из России. Будет здорово, если удастся его там задержать. А 250 тысяч долларов вознаграждения очень пригодились бы мне и оппозиции в России в борьбе с путинским режимом.

Затем «французский чиновник» и вовсе пошел вразнос. Припомнил скандальное интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. И поведал ошарашенному сенатору, что беглецы из королевской семьи обратились к властям Евросоюза, чтобы Брюссель ввел санкции против Виндзоров за расизм. «Мережко», видимо, не надеясь на догадливость заокеанского собеседника, высказался еще более однозначно: нужно, мол, срочно вводить санкции против королевы Елизаветы II.

Тут уже клиент, видимо, стал что-то подозревать и начал высказываться осторожнее.

- Честно говоря, я не в курсе этой истории. У нас в Соединенных Штатах нет королевской семьи, - промямлил Кардин.

По сложившейся практике, к концу розыгрыша градус неадеквата вопросов начал нарастать. И вот уже «Мережко» на пару с «Ле Дрианом» рассказывает ошалевшему сенатору про королевских рабов из британских колоний и интересуются, как обстоят дела с рабством в родном для Кардина Мэриленде, и сколько раз он сам вставал на колени перед чернокожими.

Здесь терпение американца лопнуло, и он бросил трубку, так и не прояснив, считает ли он, что жизни черных важны.