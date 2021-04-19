Андрей Червиченко: «Суперлига — провокационно-аферистский проект, но раскольники всегда были в ходу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко тоже высказался негативно об идее Суперлиги

Создание 12-ю клубами Суперлиги перевернет футбольную планету. Правда, пока не очень понятно, в какую сторону. Пока УЕФА и ФИФА развязывают войну топ-клубам и их футболистам, угрожая им снятием со всех турниров под эгидой ФИФА, общественность гадает, пойдет ли на пользу создание Суперлиги.

Пока явный перевес мнений на стороне противников создания Суперлиги. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко тоже высказался негативно об идее Суперлиги. В беседе с корреспондентом «Комсомольской Правды» Червиченко признался, что создание Суперлиги больше похоже на провокацию.

— Раскольническая деятельность. Раскольники всегда были в ходу. Я не могу сказать, что создание Суперлиги — хорошая вещь. Первое, это идет в разрез со всеми правилами ФИФА. Я так понимаю, они будут бороться. Это значит, что всех участников Суперлиги мы не увидим ни на Чемпионатах Мира, ни на Чемпионатах Европы, ни на других соревнованиях, которые проходят под эгидой ФИФА. Насколько мне понятно, что 12 клубов не будут участвовать и в национальных чемпионатах. Если все это происходит за безумные деньги, которые должны выплачиваться Лигой, денег командам попроще останется меньше. Суперлига оттянет на себя очень большую часть мясного пирога. Будет ли это интересно смотреть? Не уверен. Первые сезон-два это будет, как Лига чемпионов, начиная с четвертьфинала. Но этим можно будет быстро пресытиться. Одни и те же команды. А почему эти? Почему не другие? Вопросов масса. Наверное, для топовых команд это будет правильно. Но они грабят более бедные команды. Ну и понятно, что мы там вообще никаким боком не участвуем, — рассказал Червиченко корреспонденту kp.ru.

Сейчас прогнозируются разные последствия после создания Суперлиги. Одно из них — обнищание маленьких европейских чемпионатов и полное прекращение их деятельности. Андрей Червиченко поделился своим мнением на этот счет.

— Вряд ли мы можем говорить о том, что чемпионаты закончатся. Они будут существовать. Но теперь перед каждым футболистом будет стоять выбор, и последствия будут очень жестокими. Каждый, кто заявился на участие в Суперлиги, не может выступать в национальных чемпионатах. Но сегодня ты — звезда, а завтра получаешь травму. Вспомните Фалько и других звездных игроков. Ты подписал контракт с «Манчестером Юнайтед», потом ты подсдал и не нужен им. С тобой расстаются, а куда ты потом пойдешь? ФИФА настроена воинственно. Я так понимаю, что эти люди навсегда будут получать стоп-лист на участия в турнирах под эгидой ФИФА. Это похоже на большую аферу и провокацию, чтобы выбить себе лучшие условия. Не знаю, что они хотят добиться. Если «Бавария» отойдет туда, на вряд ли ее будут любить так же, как сейчас. Интерес будет спадать. Основная масса болельщиков смотрит за накалом борьбы в национальном чемпионате. Суперлига — провокационно-аферистический проект.

Также бывший президент «Спартака» признался, что российский чемпионат создание Суперлиги не коснется, потому что российские клубы существуют на деньги отечественных компаний.

— Лига чемпионов становится беднее. Она живет от рекламных и телевизионных контрактов. Если есть шоу интереснее, конечно, основная масса средств направится туда. А наши клубы не живут от европейских денег. Они не живут и от телевизионных и рекламных контрактов. Живут от щедрых хозяев. Нам, на мой взгляд, ни холодно, ни жарко. Может быть, не будет происходящего сейчас из-за второго места. На грязные вещи идут команды, лишь бы попасть в зону Лиги чемпионов. Понятно, если ты получаешь за ЛЧ 20 миллионов, то можно потратить на грязь и манипуляцию 3 миллиона. И судейство Вилкова, и прочие вещи происходит из-за попытки пролезть на второе место, — подвел итог Червиченко.

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