Суд арестовал имущество членов семьи экс-губернатора Белозерцева

Иван Белозерцев пробудет под арестом как минимум до 20 мая Фото: Следственный комитет России.

Решением Басманного суда Москвы все деньги, недвижимость и земельные участки, принадлежащие членам семей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также бизнесмена Бориса Шпигеля и других подозреваемых по уголовному делу, наложен обеспечительный арест. Деньги вернут в бюджет и потратят на компенсации пострадавшим.

Проверка имущества коснулась всех членов семей подозреваемых по уголовному делу. В Подмосковье у чиновников были обнаружены несколько домов.

- Арест наложен на семь земельных участков и пять объектов недвижимости в Московской и Пензенской области, которые принадлежали супругам Белозерцевым. Десяток участков земли и пять коттеджей в Подмосковье, помещение в Ялте, принадлежащие чете Шпигель, - перечислила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

А еще наличные: во время обысков было найдено около 230 миллионов рублей, 300 000 евро и 100 000 долларов.

Напомним, 22 марта суд санкционировал арест на два месяца Ивана Белозерцева, главы компании "Биотэк" Бориса Шпигеля, соучредителя "Биотэк" Евгении Шпигель, гендиректора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 миллиона рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

В зависимости от роли подозреваемым инкриминируется "дача взятки", "получение взятки", и "посредничество во взяточничестве". Фигуранты свою вину отрицают.

СПРАВКА "КП"

Президент России Владимир Путин 23 марта своим указом освободил от должности губернатора Пензенской области Белозерцева в связи с утратой доверия. Дома у губернатора нашли несколько ружей, пистолет и почти 400 миллионов рублей. Он собирал коллекцию швейцарских часов, среди которых оказался уникальный Breguet за 5 миллионов рублей, а еще новенький автомобиль Mercedes-Benz V250D, который, по версии следствия, Белозерцев получил в виде завуалированной взятки от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова и главы фармкомпании Бориса Шпигеля за продвижение медикаментов в больницы региона по завышенным ценам.