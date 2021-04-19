Судья Федотов — о пожизненном отстранении арбитра Вилкова: «Даже блатного Вилкова могут убрать, как и всех остальных»

Судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Российской Премьер-Лиге опять судейский скандал. Судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы. Такое решение сегодня озвучил глава судейского комитета Российского Футбольного Союза Ашот Хачатурянц. Вилков был на испытательном сроке, а после матча «Локомотив» — «Ростов» окончательно утратил кредит доверия руководства. Отстранение от игр получил и судья матча «Локомотив» - «Спартак» Кирилл Левников, правда, пока на два матча. Оба попались на обмане в своих объяснениях.

Экс-судья Игорь Федотов пообщался с корреспондентом kp.ru и помог разобраться в судейской отставке. По словам Федотова, решение об отстранении «блатного» Вилкова адекватное:

— Формулировку «утрата доверия» от Хачатурянца я понимаю. Наверное, это впервые, когда чиновник объясняет, почему он убрал судью. Прежде всего, отстранение Вилкова связано с матчем «Ростов» — «Рубин», когда он ввел в заблуждение КДК. Сказал, что якобы удар был нанесен по катящемуся мячу. И это вранье очень сильно принял на себя Хачатурянц. Думаю, он воспринял это лично. Он доверял ему, а в итоге все вот так произошло. Конечно, надо что-то решать. Все арбитры видят, что происходит. Даже блатного Вилкова могут убрать, как и всех остальных. Это же лучший друг Егорова (бывший глава судейского корпуса — прим. ред.), он его отмазывал постоянно. Судьям надо привести в порядок свою голову и заниматься тем, чем надо, а не тем, чем они занимаются. Тем более под конец сезона. Отстранение Вилкова — адекватное решение. Даже руководители ФНЛ сказали, что им такой судья не нужен, — рассказал Федотов корреспонденту kp.ru.

Кирилл Левников стал еще одним судьей, которого оставили без футбола. И тоже за вранье. Левников скрыл, что начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина заходил в судейскую. Игорь Федотов объяснил это решение РФС.

— Левникова отстранили на две игры за то, что он соврал. Опять же, потеря доверия. Клеймо поставил. Он только работой может доказать, что матч «Локомотив» — «Спартак» — чистая случайность. Я понимаю, почему его отмазали в двух эпизодах с пенальти. Если бы признали хотя бы один, началось бы очень и очень серьезное разбирательство. Потому что Сухина заходил в судейскую.