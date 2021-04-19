Глава Ленобласти Александр Дрозденко призвал власти Санкт-Петербурга ускорить строительство мусорных заводов

Губернатор Александр Дрозденко считает, что властям Санкт-Петербурга следует ускорить строительство заводов по утилизации ТБО. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко призвал власти Санкт-Петербурга ускорить принятие решений по строительству мусороперерабатывающих заводов. Глава Ленинградской области напомнил, что в 2023 году регион перестанет принимать и складировать на своей территории отходы соседа. Чтобы ситуация не вылилась в «мусорный коллапс», городу на Неве нужно уже сейчас форсировать строительство современных предприятий по утилизации твердых бытовых отходов.

- Я понимаю, почему Петербург не торопится. У Петербурга сегодня комфортные условия. Согласно действующему законодательству, внутри границ населенных пунктов не может быть полигонов по утилизации отходов. Заводов по переработке отходов в Петербурге нет. По закону у Петербурга есть право отправить свои отходы за свои границы, а рядом находится Ленинградская область, которая сегодня сжав зубы терпеливо эти отходы принимает, складирует и получает по шее от тех же жителей Санкт-Петербурга, только уже дачников, - рассказал Александр Дрозденко в интервью РИА «ФедералПресс». - Поэтому жизнь меня заставила быть требовательным, быть локомотивом в отношениях с Санкт-Петербургом по поводу совместной реализации мусорной реформы.

Первый шаг к экологичной утилизации твердых бытовых отходов Санкт-Петербург и Ленобласть уже сделали. По поручению президента Владимира Путина регионы совместно создали «Невский экологический оператор». Сейчас предприятие разрабатывает новую единую концепцию утилизации мусора. В рамках этой концепции регионам-соседям нужно договориться, где разместятся будущие мусороперерабатывающие предприятия. Однако, по словам Александра Дрозденко, власти Санкт-Петербурга не торопятся с решением этой задачи.

- Мы своим законом об обороте отходов в Ленинградской области сожгли мосты, - подчеркнул Дрозденко. - Мы четко в законе заявили, что до конца 2023 года в Ленинградской области не будет полигонов в том виде, в котором они есть: полигонов по приемке и утилизации отходов. И если «Невский экологический оператор» не решает эту проблему, а мы свои полигоны закроем, и свои отходы мы будем перерабатывать, то мы можем сказать: наш закон не позволяет принимать все виды отходов от Санкт-Петербурга. Потому что нет на территории Ленинградской области построенных современных заводов для Петербурга.

До конца 2023 года в Ленинградской области не останется полигонов по приемке и утилизации отходов - регион перейдет к полной переработке мусора. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Кроме проблемы утилизации мусора в ближайшие годы двум регионам предстоит совместно решить еще немало вопросов. По мнению губернатор Александра Дрозденко, ситуация буде развиваться так, что в будущем Ленобласть и Санкт-Петербург превратятся в одну агломерацию с общей инфраструктурой.

- Когда мы говорим о Петербурге, мы должны понимать, что иного выхода кроме агломерации у нас нет. Потому что невозможно разорвать те огромные связи, которые у нас есть с Петербургом, - считает Дрозденко.

Как отмечает глава региона, сейчас Петербург и Ленинградская область взаимодействуют по многим градостроительным, дорожным, коммунальным, экономическим и социальным проектам. Однако для более эффективного решения вопросов требуется их совместное финансирование.

- У нас с Александром Дмитриевичем (Бегловым, губернатором Санкт-Петербурга — Ред.) пока букетно-конфетный период, который еще не подразумевает дойти до того, чтобы был общий кошелек или делить между собой деньги. Мы пока еще в стадии романтических отношений. Но думаю, что скоро мы перейдем все-таки к семейным отношениям, - отметил глава Ленобласти.