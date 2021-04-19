Микрозелень, курочка гриль, раки с бульоном: Анита Цой, Волочкова и Пегова делятся рецептами изысканных блюд

Балерина Анастасия Волочкова по поводу еды не заморачивается. Ест исключительно изысканные, деликатесные и низкокалорийные блюда

Вообще готовка не совсем актерская стихия. Во-первых, не хватает времени, во-вторых, приходится потом сгонять наеденные килограммы, чтобы достойно выглядеть на экране и на сцене. Оттого многие звезды давно перешли не только на вкусную, но и полезную пищу.

Красавица актриса Евгения Крюкова питается микрозеленью и оладушками из свеклы. Наверное, поэтому она так хорошо выглядит.

«Микрозелень! Что-то совсем новое для меня. Смысла не понимала до недавнего времени, - поделилась в своем Инстаграме Евгения. - Стало интересно. Посеяла. Взошла. И тут случилась любовь! Без неё теперь нет моего завтрака! Во-первых, это вкусно!!! Ооочень! Во-вторых, красиво! Тоже ооочень! Просто! Ну тоже ооочень!»

Ну а про полезность – и нечего говорить: микрозелень содержит растительный белок, хлорофилл, фолиевую кислоту, витамины С, В, К, Е, каротиноиды, а также калий, кальций, фосфор, магний, железо, йод, эфирные масла… Это данные из интернета!

«А от себя лично скажу, что в каждой маленькой фитюльке, выросшей на вашем подоконнике , содержится жизненная сила целого отдельного растения! И вот с таким зарядом энергии на работу!» - рекомендует актриса. - Вырастить нет ничего проще! Семена можно любой травы и овощей. Совсем не обязательно специальные, на которых написано «Микрозелень». Я купила прозрачные пластиковые пищевые контейнеры. Режем коврик по размеру донышка, поливаем водой хорошо, сыпем семена и ждём 5-7 дней. На третий день ставлю новые контейнеры, чтобы потом долго не ждать!».

Евгения Крюкова питается микрозеленью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И оладушками из свеклы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что такое отдых для певицы Аниты Цой? Это бешеная физическая активность: достать из гаража теннисный стол и сыграть несколько партий. После этого погулять с собакой до потери пульса. «Мы с ним излазили весь посёлок вдоль и поперёк, надышались воздухом, а после занырнула в бассейн, как следует напарилась в хамаме», - написала Анита на своей страничке в соцсети. Само собой, певица нагуляла аппетит. И приготовила вкуснейшую курочку по собственному рецепту. «Долго не раздумывая, распаковала гриль и забабахала нереально вкусную курочку с дымом, аджикой, свежим чесночком, сванской солью, чёрным перцем, хмели-сунели, помидорами и кабачком-гриль. Такой вкуснятины я не ела всю эту долгую зиму! И вот что я вам скажу, надо себя жалеть! Надо отдыхать! Пусть в выходные все дела и проблемы идут лесом!!!»

Балерина Анастасия Волочкова по поводу еды не заморачивается. Ест исключительно изысканные, деликатесные и низкокалорийные блюда.

«Раки на завтрак с бульоном - это приятность», - рассказала Волочкова, чем питается по утрам.

Актриса Ирина Пегова не большая мастерица готовить, этого и не скрывает. В свободное от работы время она путешествует вместе с дочерью Таней по разным интересным местам. Но королевскую ватрушку все-таки научилась делать. Вот ее рецепт. Сначала начинка: 1/2 стакана сахара, 1 пачка ванилина, 4 яйца, 1/2 кг творога. Все перемешиваем миксером. Потом делаем так называемую масляную крошку (песочное тесто): 250 граммов сливочного масла натереть на терке, добавить разрыхлитель, 1,5 стакана муки – все вместе порубить ножом. Для тех, кто любит сладкую ватрушку, можно и в тесто добавить сахара 1/2 стакана. Высыпаем на сковородку масляную крошку, сверху кладем творожную сметь (начинку). И поверх смеси – остатки крошки. И - в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут.

Королевская ватрушка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Анна Михалкова никогда не выкладывает рецепты и не пишет про еду в соцсетях, для этого есть более авторитетные люди. Но есть одно блюдо от Анны Михалковой, которым не грех поделиться со своими подписчиками. Вот оно: обжариваем на оливковом масле креветки, добавляем зеленый лук, репчатый лук, Чили, зелёный горошек, консервированную белую фасоль, тушим 5 мин, добавляем мелко нарезанные 4-5 помидоров, цедру и сок одного лимона и нарезанную зелень (петрушка и кинза)... «Ну и фсё». Приятного аппетита.