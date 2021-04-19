«Бессмертный полк» 9 мая пройдет онлайн

9 мая, как и в прошлом году, «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россия, безусловно, может похвастать более эффективным выходом из пандемии, чем многие страны западного мира. Однако пока наших темпов не хватает для того, чтобы провести полюбившуюся россиянам акцию на День Победы.

Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что организаторы не могут рисковать здоровьем россиян. Поэтому 9 мая, как и в прошлом году, «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. На телеэкранах покажут фотографии фронтовиков, которые россияне пришлют сами со всей страны.

- Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени, - уточнила Елена Цунаева.

В прошлом году на онлайн-акцию поступило более трех миллионов заявок на участие, и трансляция продолжалась почти три недели. Именно поэтому в нынешнем году в каждом субъекте будет отдельная трансляция со своими земляками – чтобы шествие прошло в один день.

- Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие «Бессмертный полк России» в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, - 24 июня, - добавила Цунаева.