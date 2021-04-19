Вскрылась неожиданная связь Бориса Корчевникова с семьей Жанны Фриске

Борис Корчевников провел 946 выпусков "Прямого эфира" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников четыре года был ведущим скандального шоу "Прямой эфир". Несмотря на то что шоумен очень верующий человек, для него нет противоречия в том, что он вел передачу, где знаменитости плакали и на весь белый свет рассказывая о своем горе. Задушевные беседы со звездами Борис называл исповедью. Особенно трепетно он всегда относился к семье умершей от рака Жанны Фриске. Родня певицы и вовсе, как выяснилось, считает Корчевникова членом семьи.

За время работы Борис Корчевников провел 946 выпусков "Прямого эфира". "В программе «Прямой эфир» чаще всего мы оказываемся посреди человеческой беды. Я, бывает, потом долго отхожу. Ношу в себе эти истории. Говорят, надо уметь отгораживаться, но я не могу: ведь тогда грозит моментальное выгорание - очерствение всего внутри", - признавался Борис Корчевников.

Часто к нему в студию приходил отец Жанны Фриске, который рассказывал о том, как тяжело ему и его жене Ольге. "Я провел с Владимиром Борисовичем не один час, и, когда взрослый, опытный и довольно жесткий на самом деле человек рыдает, верю этим слезам. Рыдает от того, что не видит своего внука. И от какой-то уже беспомощности. И я думаю: неужели он это искусственно делает? Да нет. Не может быть", - делился Борис. По его словам, он тогда очень волновался за близких Жанны.

В юбилейном выпуске шоу "Прямой эфир" одним из гостей студии стал папа певицы Владимир Фриске. "Я обожаю вас. Как мы всей страной переживали вашу беду. И я знаю, что в какой-то момент мы тоже постарались подставить свое плечо", обратился Корчевников к Владимиру Борисовичу.

Убитый горем отец был искренне тронут теплыми словами телеведущего. Он рассказал, что Борис не раз приходил к ним, навещал, поддерживал. "Благодаря вам дочку до сих пор помнят, звонят нам, пишут. Хочется сказать особое спасибо Бореньке, он член нашей семьи. Несколько раз у нас дома был. Жена знает, что он любит пельмени, специально для него готовили", - поведал родитель певицы.

Не оставил Фриске без внимания и Андрея Малахова. "Андрей, огромное спасибо, и вашей передаче, здоровья вам всем", - отметил Владимир Борисович.

Отметим, что первым ведущим "Прямого эфира" стал Михаил Зеленский. Он вел программу с 2011 по 2013 годы. После перезапуска шоу передачу начал вести Борис Корчевников. В августе 2017 года позицию ведущего занял Андрей Малахов. С его приходом шоу получило новый формат и название "Андрей Малахов. Прямой эфир". За все время существования телепрограммы ток-шоу ни разу не уходило в отпуск.