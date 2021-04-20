Работа для школьников на каникулы: Куда устроиться летом подростку

Предложите знакомым или соседям помощь за небольшую оплату Фото: Shutterstock

На днях в соцсетях прогремела история: в Сибири мальчишка расклеивал объявления, что готов работать на мелких работах, чтобы помочь своей маме сводить концы с концами. История обычна - мать-одиночка, ипотека, все дорожает, а зарплата вверх не взлетает так стремительно, как цены. Вот мальчишка и принял мужское решение: маме нужно помочь. С помощью «Комсомолки» его удалось трудоустроить: в трудовом отряде он летом сможет и подзаработать, и научиться многим «мужским» делам, которые в жизни пригодятся. Но это Сибирь, а подобных историй немало и в столице. Где же можно работать в столице школьнику во время летних каникул?

Трудовой летний лагерь - идеальный вариант. Но в московском регионе беглый поиск в интернете выдал единственный вариант. И тот - в подмосковном Подольске. В лагерь труда и отдыха там как раз сейчас набирают ребят 14-17 лет. Вдруг сотрудники знают похожие учреждения в столице?

- Мы пока единственные, о других трудовых детских лагерях в столице и пригороде даже не слышали, - признались в психологическом центре «Юность», при котором открыт лагерь.

Но коль есть первая ласточка, скоро могут появиться и другие такие лагеря - нужно мониторить ситуацию. Как всё будет в «Юности»? Лагерь дневного пребывания: завтрак, обед, 2 часа работы (благоустройство), потом отдых и мероприятия как в обычном детском лагере. Ночуют подростки дома. За смену смогут заработать 7-8 тысяч рублей.

Куда реальнее сейчас - трудовые бригады, которые формируют на основе заявок, поданных в центры занятости. В Департаменте труда и соцзащиты Москвы подтвердили: несовершеннолетних принимают на временную работу с 14 лет. Ребята могут претендовать на вакансии курьера, распространителя листовок, озеленителя, консультанта, на работу по благоустройству пойм рек, парков, реставрации памятников. Журналист, фотограф, аниматор на культурно-массовых мероприятиях, администратор, экскурсовод, тренер. Выбор большой.

Где искать работу

На mos.ru в разделе «Услуги». Путь поиска: работа – помощь безработным – поиск работы постоянной, временной, общественной. При подаче заявления укажите возраст.

Центр занятости населения города Москвы https://czn.mos.ru/ 8 (495) 705-75-75 - единый номер отделов трудоустройств, которые есть по всему городу. Большинство - в офисах «Мои документы».

Специализированный центр занятости населения «Моя карьера». Телефон: 8 (495) 870-44-44. В августе, к примеру, проведут 20-дневную стажировку для подростков со стипендией около 20 тысяч рублей.

Что ещё:

- Порталы «Хедхантер», «Суперджоб», «Авито». Выставляете фильтры «без опыта», «работа для школьников / студентов», «неполная занятость», «стажировка».

- Предложите знакомым или соседям помощь за небольшую оплату: посидеть с ребёнком, выгулять собаку, сходить за продуктами, помочь прибраться и т. д.

- Пройдитесь по крупным торгово-развлекательным центрам, там часто нужны мерчандайзеры – люди, которые расставляют на прилавках товары. С большей охотой берут девчонок, мотивируя тем, что они аккуратнее.

- Обзвоните центры по изучению иностранного языка. Они часто организовывают летние лагеря для своих учеников, и там может понадобиться помощник вожатого.

Важно! В период каникул, согласно Трудовому кодексу, подростки 14–15 лет могут работать четыре часа в день, 15–16 лет — пять часов, 16–18 — семь часов.

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