"Причина страха - незнание": почему в 2021 году люди боятся прививок и как повысить доверие к вакцинации в России

В России утверждена Стратегия иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным на 19 апреля в нашей стране получили обе дозы прививки от коронавируса 6 154 823 человека, это 4,21% населения России. Между тем уже четвертый месяц идет вакцинация «Спутником V», с 5 апреля поступила в гражданский оборот (то есть для всеобщей вакцинации) «ЭпиВакКорона». А в конце прошлой недели в регионы отправлены первые партии третьей антиковидной прививки, «КовиВак». Казалось бы: у нас есть все шансы как можно скорее вакцинировать большинство населения, набрать необходимый коллективный иммунитет и наконец взять под контроль измучившую инфекцию.

- Однако вслед за пандемией COVID-19 пришла пандемия недоверия вакцинации, - говорит исполнительный директор платформы «Эффективное здравоохранение» РАНХиГС Александр Плакида. - Увы, даже имея отличную вакцину, без должного охвата прививками населения эффекта мы не получим.

Как мы дошли до жизни такой? Насколько в самом деле велик уровень недоверия к вакцинации в целом и почему, в отличие от жителей большинства стран, наши граждане зачастую не спешат за прививками от угрожающего здоровью и жизни ковида? Из-за чего возникла проблема и как исправить ситуацию, обсудили ведущие эксперты на онлайн-конференции «Вакцинация: путь от сомнения к доверию».

МУДРОСТЬ ПРОФЕССОРА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО

- Еще осенью мы задумались: в чем причина недоверия, откуда это растет? - рассказывает Александр Плакида. - Как говорил Филипп Филиппович Преображенский, часто мы боремся с плесенью вместо того, чтобы бороться с сыростью. Поэтому мы поставили перед собой задачу прежде всего выяснить первоисточник проблем с доверием к вакцинации. Для этого провели соответствующее исследование.

Известно, что в среднем около 20% приходится на долю людей, которые либо являются самыми активными сторонниками вакцинации, либо категорически, непоколебимо против любых прививок, говорит эксперт. Остальные 80% населения - сомневающиеся. Именно на них и должны быть направлены все усилия по по вовлечению в вакцинацию.

В ходе исследования выяснилось, что на отношение таких людей к прививкам очень сильно влияет информационный фон, отметил Плакида.

- В апреле-мае 2020 года в 5 раз выросло количество сообщений с негативным отношением к вакцинации (прежде всего в соцсетях. - Ред.). В последнее время опять произошел всплеск, в 4 раза увеличилось число подобных публикаций в январе-феврале 2021. Примечательно, что пики потока негатива совпадают с выводом вакцин в широкое обращение, - обращает внимание эксперт. - Исходя из имеющихся данных, мы составили прогнозы. Если все оставить как есть, пустить ситуацию на самотек, то повышение количества негативных сообщений и вырастающего из них недоверия к вакцинации может достигнуть 6-кратного размера к 2025 году. Второй прогноз более оптимистичный - если принимать грамотные меры, то рост удастся нивелировать.

ОТ ПОРТРЕТА СКЕПТИКА К ИНДЕКСУ ДОВЕРИЯ

Кто же те самые люди, за внимание которых стоит побороться? Эксперты РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) исследовали профили более 100 тысяч пользователей самых популярных соцсетей. И получили «портрет скептика» (в отношении вакцинации). Оказалось, что это:

- в абсолютном большинстве случаев женщины (85%) и 15% мужчин,

- средний возраст 34 года,

- 83% состоят в браке.

Затем исследователи определили «индекс доверия», задавая вопрос: кто для вас является авторитетным источником информации, которому вы доверяете? Среди ответов лидируют:

- лечащий врач - 60%,

- детский сад/школа - 16% (при определении отношения к вакцинации детей),

- личный опыт - 13%,

- родственники/друзья - 5%,

- интернет/СМИ - 4%.

Однако источник информации это одно, а главный фактор для принятия решения, как выяснилось, несколько другое, отмечает Александр Плакида. На вопрос: что для вас лежит в основе принятия решения, респонденты ответили так (самые распространенные варианты):

- личный опыт/убеждения - 35%,

- совет лечащего врача - 22%,

- информация в интернете/СМИ - 14%,

- советы родственников/друзей - 13%.

КСТАТИ

Любопытный момент: данные отдельного исследования среди миллениалов (то есть поколения родившихся с 1981 по 1996 гг.) показывают, что 70% из них ищут информацию о здоровье, включая вакцинацию, в поисковых системах Интернета. И даже после консультации с врачом представители этого поколения зачастую перепроверяют полученные сведения через поиск во всемирной паутине. Причем, как правило, в поисковых запросах формулируются страхи и опасения, рассказал Александр Плакида. К примеру: может ли прививка от коронавируса привести к тяжелым побочкам?

К сожалению, в последние годы в нашей стране активно шла антипрививочная кампания, запущенная в первую очередь блогерами, так называемыми лидерами мнений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«БИБЛИОТЕКА ЗАБЛУЖДЕНИЙ»

Так авторы исследования РАНХиГС назвали список самых распространенных «страшилок» - ответы на вопрос «Почему вы боитесь вакцинации». Речь идет о любых прививках, но ответы повторяются во всех случаях:

- вакцинация может вызвать рак

- ослабить иммунитет

- привести к параличу

- вызвать бесплодие

- привести к развитию аутизма

- все равно не сработает

«Причина страха - незнание. Многие люди рассуждают так: боюсь того, чего не вижу и не понимаю. Лучше еще подожду, посмотрю», - поясняет Александр Плакида.

ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ?

Изучив причины проблемы, эксперты РАНХиГС предложили пути решения. По мнению организаторов исследования, для повышения доверия людей к вакцинации нужно действовать параллельно в четырех направлениях:

- вести эффективную коммуникационную кампанию: чтобы каждому желающему была доступна качественная и наглядная информация о прививках, а также возможность задавать вопросы и получать ответы;

- создать единый официальный портал о вакцинации, где будут свежая достоверная статистика и непременно та самая обратная связь - получение ответов на заданные вопросы;

- ввести новую логику работы врачей: под этим авторы идеи понимают необходимость «зажечь» медиков идеей вакцинации так, чтобы пациенты прочувствовали этот «огонь», реальную важность прививок;

- наращивать в обществе культуру вакцинопрофилактики, для чего, в том числе, включить основы знаний о прививках в систему общего образования.

Также свое мнение высказали медицинские эксперты - представители основных ведомств, отвечающих за борьбу с инфекциями и вакцинацию в нашей стране.

Главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Владимир Чуланов:

- В России утверждена Стратегия иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Она предусматривает, что врачей разных специальностей будут «подтягивать» в направлении понимания важности вакцинации и убеждения в этом пациентов. Вторая важная составляющая - донесение информации в максимально открытой и прозрачной форме: как мы производим вакцины, как доказываем их эффективность, безопасность и т. д. Кроме того, нужно, чтобы пациенты осознавали последствия - чем может закончиться то или иное инфекционное заболевание. Одновременно стоит приводить и позитивные примеры - чего можно достичь благодаря вакцинации. Скажем, наглядный пример Израиля, где заболеваемость идет на спад и снимаются ограничительные меры.

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов:

- В последние годы впервые 7 из 10 главных угроз человечеству в списке ООН так или иначе связаны с инфекционными заболеваниями, включая деятельность антивакцинального лобби. Пришло осознание, что самый большой биотеррорист на планете Земля - это природа (в лице возбудителей опасных инфекций. - Ред,). Сейчас у нас разрабатывается концепция санитарного щита, то есть противодействия биологическим угрозам. И ключевым моментом будет санитарно-просветительская работа, как бы банально это ни звучало. Если ты предупрежден - то в какой-то мере вооружен. Нам нужно двигаться в направлении доступной, достоверной, яркой, наглядной информации. Нужно показывать истинную роль инфекции - не только как острого процесса, но и как триггера обострения хронических заболеваний и развития тяжелых осложнений.

Важно понимать и помнить: в крупных городах мы живем в вакцинозависимом обществе. Вакцинация единственная мера, которая позволит сохранять здоровье людей. Увы, похоже, опыт прошлых лет создал у нас иллюзию, что все инфекции уже побеждены. В обществе возникли настроения «проезда за чужой счет»: кто-то вакцинируется, а мы получим от этого социальное благо - коллективный иммунитет, «не подвергая себя риску».

Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова:

- Нужно учитывать психологические особенности разных групп населения. Скажем, последние данные говорят о том, что женщины сейчас вакцинируются от ковида более добросовестно - чаще, чем мужчины. Хотя, по статистике, мужчины переносят ковид тяжелее, с большим количеством опасных осложнений. К тому же известно, что в силу особенностей организма мужчины хуже вырабатывают антительный ответ, чем женщины.

Член Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Айрат Фаррахов:

- Мы недавно начали стимулировать, давая налоговые вычеты тем, кто занимается физкультурой, спортом. Сейчас надо рассмотреть возможности стимулирования граждан, чтобы они максимально быстро вакцинировались.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА-ВАКЦИНОЛОГА

«Люди ждут, когда в поликлиниках появится выбор антиковидных вакцин»

Врач-вакцинолог, инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер медицина», педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков:

- К сожалению, в последние годы в нашей стране активно шла антипрививочная кампания, запущенная в первую очередь блогерами, так называемыми лидерами мнений. Сейчас мы пожинаем последствия - настороженное отношение к вакцинации у части населения.

С другой стороны, сегодня у нас зарегистрированы и выпускаются уже три вида антиковидных прививок, и люди ждут, когда в достаточном доступе появятся все три препарата - чтобы можно было выбирать. Думаю, как только это произойдет, темпы вакцинации вырастут в разы. Часть пациентов хотят получить прививку, которая дает иммунитет пусть и на меньший срок, но с менее выраженными постпрививочными реакциями (температура, общее недомогание и т. д.).