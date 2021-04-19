Армия не готовится, а учится: Зачем Европа врет о российских военных у границы с Украиной

На своей территории Россия где угодно может создать необходимую для отражения военной угрозы группировку Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Жозеп Боррель занимает высокую должность верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности. И уже одно это предусматривает, что человек в таком чине обязан очень строго отвечать за слова. Если он, конечно, не провокатор.

К чему я это все говорю? Да к тому, что Боррель во время прошедшей в понедельник пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел стран ЕС заявил: «Россия стянула к границе Украины и в Крым более 150 тысяч военных». Товарищ, как говорится, бухнул в колокол, не глянувши в святцы. И, похоже, что эту цифру ему нашептал на ухо известный лжец и лицемер - глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (он тоже участвовал в переговорах).

Ну а теперь давайте разбираться. Что значит «Россия стянула» к границе Украины и в Крым 150-тысячное войско? С Украиной граничат сразу два крупных российских военных округа – Южный и Западный. И что, все их армии и дивизии, бригады и полки снялись с мест постоянной дислокации от северных широт до южных и ринулись к кордонам? Разом оголили наши северные и западные фланги перед разогретыми ордами НАТО? Да нет же. Большинство из них как стояли в своих гарнизонах так и продолжают стоять. Где Боррелю померещились 150 тысяч российских бойцов у границы Украины - неизвестно.

Да, некоторые части, действительно, были переброшены на юг. Для проведения учений на полигонах. Но такие маневры в нашей армии уже давным-давно делаются минимум два раза в год – во время весенних и осенних контрольных проверок.

Было бы большим лукавством утверждать, что российский Генштаб благостно «пил чаек и курил сигаретку», когда еще с конца февраля на Украине объявили «тихую» мобилизацию, а на Донбасс потянулись эшелоны с личным составом и боевой техникой. Там Киев сколотил мощный, почти 100-тысячный кулак. Украинские вояки маскировали танки и пушки даже там, где это запрещалось – в зоне разграничения с подразделениями ДНР/ЛНР. Но европейские наблюдатели этого не видят - сдувают пену с кружек пива в донецких и краматорских кабаках. И никто из них (Боррель тоже!), словом не обмолвился об этой опасной экспансии. А по сути – угрозе военных действий. Причем, не только против Донбасса, но и против России (киевские ястребы в погонах и без обещали ведь водрузить жовто-блакiтный прапор над администрацией Донецка, а Крым у россиян отбить «за два дня»). Вот по этой причине наша южная группировка и была усилена, а маневры проводились почти за 200 км от украинской границы.

Именно эти «телодвижения» нашей армии строго в пределах своего государства тот же Боррель лицемерно назвал «экспансией». Ну никак Евросоюз не может отстирать мозги от двойных стандартов. От Москвы требует отвести свои войска подальше от границы, а от Киева – нет.

Вот сейчас Запад вовсю завопил о российской активности в Черном море. Корабли США и других стран НАТО постоянно пасутся у наших морских границ возле Крыма. А их адмиралы не скрывают, что готовы оказать помощь Украине в «восстановлении территориальной целостности республики». Киев не оставляет авантюрных планов силой («при помощи друзей и союзников») вернуть полуостров. И это ведь тоже угроза. Потому и усиливается наша сухопутная, воздушная и морская группировка в Крыму. Переход части российских боевых кораблей из Каспия в Черное и Азовское море говорит о многом…

Ну а если серьезно, то на своей территории Россия где угодно может создать необходимую для отражения военной угрозы группировку – хоть 150, хоть 550, хоть 750 тысяч человек. Армия-то у нас миллионная. Как там пели наши отцы и деды? «Не грозим, а говорим»…