Инсайдер Нобель Арустамян назвал самых влиятельных футбольных агентов в России

Нобель Арустамян Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известный комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в эфире «Радио КП» рассказал, действительно ли за спиной каждого футбольного агента стоят бандиты. И почему он сам, будучи на короткой ноге с большинством посредников игроков и делая передачу о них под названием «Инсайдеры», еще не занялся этим бизнесом.

- На самом деле в России нет агента №1. У нас есть влиятельные группы, которые контролируют футболистов и ведут их дела. Понятно, что это Герман Ткаченко. А так же это и Павел Андреев, Тимур Гурцкая и Марко Трабукки. Есть Олег Артемов, у которого самый звездный клиент – Александр Головин, но есть еще несколько молодых игроков, способных уехать в Европу. Вадим Шпинев, у которого есть Алексей Миранчук. Это агенты, у которых наибольшее влияние на рынке. Но я вижу, как в бизнес приходят молодые ребята, лет 25-30. Так что смена поколений грядет и в этой индустрии.

- Будет жесткий передел рынка? Все-таки это десятки миллионов евро, которые нужно поделить между собой.

- Нет, это будет естественный процесс. Молодые агенты подписывают 14-15-летних мальчиков. Когда они вырастут и станут звездами, те агенты, которые сейчас в топе уже сойдут.

- Есть стереотип, что за каждым агентом стоит ОПГ, грубо говоря бандиты. Это так?

- Все безусловно было, но в 1990-х, или лет 15 назад. Я сам слышал множество историй и рассказов, что за одним агентом стояла одна группировка, за другим – другая. Но сейчас я такого не вижу. Я, возможно, не проникаю в самые секретные кабинеты, но сейчас мне кажется все это превратилось в миф.

- Тебе не кажется, что агенты в российском футболе забрали себе чересчур много власти?

- Мы привыкли в России считать, что есть черное и есть белое. И футбольные агенты – это черное. Но агенты – это всего лишь продюсеры футболистов, они их сопровождают по карьере, это не страшно.

- Ок, но тебе не кажется, что их власть сейчас безгранична. Они могут топить клубы, могут навязывать игроков. Вот кто развалил чемпионский «Спартак»? Неужели не агенты?

- Я согласен, что конструкция чемпионского «Спартака» была удивительной, никто даже не думал, что она может работать. Но это вопрос в том числе и к «Спартаку», к его руководителям. Как могло быть такое, чтобы в клубе не было структуры? Были агенты, был тренер, были разговоры. И эта конструкция каким-то образом стала чемпионской. А потом тот титул, тот успех, стали делить. Абсолютно все. И так стали делить, что все разрушили. Но говорить о том, что в российском футболе рулят только агенты заблуждение.

- Ты в этом бизнесе знаешь всех и вся. У тебя есть отличный проект «Инсайдеры», куда на интервью приходят все футбольные агенты. Ты умеешь говорить с ними на одном языке, и стал в чем-то «Голосом агентов». Ты сам никогда не думал стать агентом?

- «Голос агентов!» - меня еще так не называли. Они же все враги между собой, у них нет консолидированной позиции. Затащить их на интервью – большой труд. А насчет стать агентом… Я может быть и думал, но не вижу смысла. Это очень специфический род бизнеса. Мне кажется, что некоторые мои качества не позволяют вести такой бизнес. Там очень много нужно… придумывать. Я этого не очень хочу делать, мне это не нравится. И я сейчас наслаждаюсь своей работой, мне нравится то, что я делаю на «Матч ТВ» и в других проектах. Может быть лет через десять что-то изменится и я задумаюсь, чем мне заняться дальше.