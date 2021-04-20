Вопрос дня: Какие мигранты нужны России? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На днях Замглавы МВД России Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой забрать нелегальных мигрантов из России домой. В связи с этим - наш вопрос дня: Какие мигранты действительно сейчас нужны России и ее экономике?

Сергей ШАРГУНОВ, депутат Госдумы, писатель:

- Опытные специалисты. А вместо завоза дешевой рабсилы надо больше платить своим, тем же жителям Центральной России, что деградирует на глазах.

Вадим КОЖЕНОВ, президент Федерации мигрантов России:

- Нужны разные мигранты - и квалифицированные, и неквалифицированные. У нас же дефицит рабочей силы. А что касается возвращения русских людей, тут работает много программ.

Глеб ПЬЯНЫХ, ведущий youtube-канала «Дом за год»:

- Я построил 40 домов за год. Работали только россияне, но пришлось взять двух узбеков - рабочих рук не хватает адски.

Роман ЮНЕМАН, основатель политдвижения «Общество. Будущее»:

- Надо максимально способствовать возвращению русских людей. Перезапустить программу репатриации, сделать «карту русского» по аналогии с «картой поляка».

Константин ГРИГОРИЧЕВ, доктор социологических наук:

- России нужны прежде всего мигранты образованные, которые хорошо адаптируются в России, выучат язык и захотят стать гражданами России. Это тот ресурс, который позволит если не преодолеть демографический спад, то смягчить его. России нужны и трудовые мигранты. И, конечно, нужны соотечественники, готовые репатриироваться на Родину. Этот ресурс сильно исчерпан, но он еще существует.

Игорь БЕЛОБОРОДОВ, социолог:

- Если и нужны, то лишь репатрианты и гении. Имеющаяся сейчас миграция избыточна. Сегодня вопрос не в том, кого бы привлечь, скорее, как бы отрегулировать миграционные потоки в сторону снижения.

Алексей МАРТЫНОВ, директор Международного института новейших государств:

- Квалифицированные, образованные. Украинцы, белорусы, русские из Казахстана. И из всех постсоветских республик. Во вторую очередь - все остальные. При соблюдении знания русского языка и понимания русского культурного поля.

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