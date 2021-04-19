Нобель Арустамян о проблемах Кокорина в Италии: «Год-полтора Александр в тюрьме не тренировался, и на организм это наверняка повлияло»

Нобель Арустамян Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Один из главных специалистов на российском ТВ по итальянскому футболу Нобель Арустмян в эфире Радио «КП» рассказал о будущем Александра Кокорина в клубе «Серии А» «Фиоретнтина». И предположил, почему одного из самых талантливых игроков в истории России преследуют травмы.

- Кокорин - это огромный талант, который к сожалению для всех нас так и не раскрылся, сказал Нобель Арустамян «КП». - То, что «Фиорентина» после истории с тюрьмой и после того, как Александр не заиграл в «Спартаке», выложила за него 5 млн евро – это говорит о том, что у него большой талант. Манчини и Капелло, нахваливая Кокорина, знали о чем говорят. Сейчас в 30 лет у него последний шанс. И пока этот шанс у него реализовать не получается. У него во всей карьере какие-то проблемы. В «Анжи» перешел и сразу вернулся. Была история в «Зените», когда забивал в каждом матче, а потом порвал связки и не поехал на ЧМ. Истории с шампанским в Монако, потом история с тюрьмой. И все эти неприятности сопровождают его всю карьеру.

Сейчас Александр Кокорин не играет в «Фиорентине» из-за травмы. У главного инсайдера российского футбола есть своя версия почему форвард так часто получает повреждения.

- Я не врач, но год-полтора Александр в тюрьме не тренировался, и на организм это наверняка повлияло. Может быть нагрузки другие, может быть хроническое что-то проявилось. Но я верю, что он раскроет свой талант. По футбольному он мне очень симпатичен. Может быть есть компании, где он резко меняется. Но когда я с ним общался, он был спокойным, адекватным и приятным человеком, - рассказал комментатор «Матч ТВ».

Вместе с тем Нобель Арустамян считает, что у Кокорина есть еще несколько месяцев, чтобы проявить себя.

- За «Фиорентину» болеет вся Флоренция. И если там поймут, что Кокорин – это «ни о чем», они начнут предъявлять руководству клуба. Уже сейчас есть первая волна. Но у него есть время еще до осени. И если к тому времени Кокорин себя не проявит, то значит он свой последний шанс загубил, - сказал Арустамян в эфире Радио «КП»