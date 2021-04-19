«Ну, я ему врезал — он упал»: Владимир Познер вспомнил, как чуть не сел в тюрьму в СССР за сломанную челюсть

Владимир Владимирович дал интервью Алене Долецкой

1 апреля Владимир Познер отметил 87 лет. Праздник прошел не очень — в Тбилиси его буквально выкурили из отеля. Но зато в Москве видеть телеведущего всегда рады. 19 апреля Владимир Владимирович дал интервью Алене Долецкой, в котором довольно откровенно прошелся по западу, современным интервьюерам и назвал себя Роджером Федерером в журналистике.

ПРО САНКЦИИ

«Это тупость, потому что отражает полное непонимание того, с кем они имеют дело. Одной из черт русского народа всегда было потрясающее умение держать удар: чем сложнее, тем лучше. Когда очень хорошо, это не очень. Расчет идет на то, что люди начнут хуже жить, хуже относиться к президенту и, может быть, восстанут против него. Невероятно тупая логика! Незнание предмета. Думаю, было бы полезно устроить телемост между Россией и США. Первый канал готов. Все крупные американские каналы, которым я предлагал, отказались. Зашоренность. Да и не в тренде. В тренде сейчас — мочить»

ПРО ВАКЦИНУ

«Россия оказалась в числе передовых стран в борьбе против вируса. И вакциной. «Только не брать русскую вакцину!» [считают на западе] Хотя не хватает своих. ЕС ни в какую не хочет брать. Из-за политики так подвергать людей опасности...это очень странно. Что-то произошло в мозгах. Очень плохое»

ПРО ИСТИННЫЙ ПАТРИОТИЗМ

«Для меня это то, что ты не миришься с тем, что тебя не устраивает в своей стране»

ПРО ИНТЕРВЬЮЕРОВ В РОССИИ

«В теннисе много лет у руля троица — Федерер, Надаль, Джокович. Есть много талантливых игроков, но не могут их выбить. Когда-нибудь уйдут сами. Но пока, я считаю, что я самый сильный в своей профессии. Федерер в профессии. Но понимаю прекрасно, что придет время или человек, который меня обыграет. Кто в России хорошо берет интервью? Алексей Венедиктов, Андрей Ванденко. Других на телевидении не вижу. Дудь? Нет. Он не на телевидении. И он слишком работает на определенную аудиторию, на себе подобных. За рамками — его не существует. Он делает неплохо то, что он делает, но некоторые интервью откровенно мне не понравились: со Шнуровым или Киселевым, которого он думал, что сделает. Но Киселев сделал его. Вчистую! Потому что нельзя делать интервью, исходя из ощущения, что я сейчас его сделаю. Это не интервью»

ПРО ДРАКИ ИЗ-ЗА НАЦИОНАЛЬНОСТИ

«Я был на первом курсе, и у меня был приятель Семен. У него была девушка Ирма, у меня была девушка Вера. И мы стояли на остановке у клубной части МГУ на Ленинских горах. Подошел геолог — в черном форме, с вензелями, сильно выпивший. Начал приставать к Ирме. Ну, и Семен ему начал что-то говорить, а у него — ярко выраженное еврейское лицо. И геолог ему говорит: «Да ты, жидовская морда, молчи». А я в Америке слышал нечто подобное, уже ничего не спрашиваешь [и действуешь]. Ну, я ему врезал — он упал. Я ждал, чтобы он встал, но он не встал. Но появился милиционер, меня увезли в отделение у Киевского вокзала. С меня взяли показания, я подписал, а потом меня вызвал начальник отделения. Прихожу — сидит полковник. Он спрашивает: «Расскажите, как все было». Я отвечаю, что уже все написал. В то время я еще довольно плохо говорил по-русски. И он удивляется: «Что же вы так по-русски говорите [неуверенно]?» Я отвечаю, что, мол, приехал из Америки. И он такой: «Ааааа, из Америки. Ну понятно. Вы там вопросы кулаками решаете. Но сейчас вы, молодой человек, в Советском Союзе. Если вам кажется, что человек не прав, приходите к нам — и мы решим этот вопрос. Он взял мои показания и порвал. Объяснив, что мне грозит пять лет тюрьмы. За то, что сломал геологу челюсть — он в больнице»