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Общество20 апреля 2021 1:04

Какие мигранты нам нужны, а кому - давай до свидания

На тридцатый год миграционной политики «открытых дверей» мы наконец-то поняли, что мигранты бывают разными - нужными и не очень. И методы, и цели применения гастарбайтеров тоже разнятся
Дмитрий СТЕШИНДмитрий СТЕШИН
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Своим избыточным присутствием мигранты ставят крест на любых попытках автоматизации производств

Своим избыточным присутствием мигранты ставят крест на любых попытках автоматизации производств

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На начальном этапе развития рыночной экономики в России мигранты действительно стали бустером-ускорителем. А на следующем этапе - уже обузой, отнимающей рабочие места у местных, демпингуя на рынке труда в целых секторах экономики. Своим избыточным присутствием мигранты ставят крест на любых попытках автоматизации производств. Не потому, что их наниматели плохие, просто так быстрее и дешевле - нанять десять человек вместо того, чтобы брать в лизинг снегоуборщик или экскаватор. Лизинг и аренду надо же в налоговой отчетности фиксировать, а толпу людей с лопатами без трудовых патентов - не обязательно. А во что мигранты превратили такие передовые сервисы, как агрегаторы такси, рассказывать не нужно - достаточно посмотреть криминальные сводки.

А как все хорошо начиналось, как в Европе! Закончилось совсем по-другому: на днях замглавы МВД Александр Горовой потребовал у представителей стран СНГ до 15 июля забрать своих нелегалов. А самим нелегалам порекомендовал покинуть Россию за эти два с половиной месяца. Время, как говорится, пошло. Надеюсь, у властей уже созрело понимание, какие мигранты нам нужны и как они должны попадать на российский рынок труда. Самое простое и логичное - целевые наборы в странах выезда. Не на развязке у Ярославского шоссе, среди толпы гастеров-шабашников эти целевые наборы должны происходить, а в Ташкенте, Бишкеке и Душанбе, в офисе при российском консульстве, по конкретным заявкам от работодателей.

Второй момент - реорганизация российского рынка труда и профессионального образования. Это ненормально, когда мой родственник четвертый месяц ищет для своего производства химика-технолога на зарплату в 100 тысяч рублей чистыми. Ищет в провинции, где аренда квартиры с джакузи в центре города - 12 тысяч в месяц. Ищет и не может найти, вплоть до того, что пришлось чуть ли не на коленях просить ректора местного технического вуза подобрать ему толкового студента-старшекурсника. Зато юристов и маркетологов у нас - хоть грузовиками вози.

И третий, самый важный момент: кроме массовых рейдов «миграционщиков» по производствам и стройкам и штрафов, нужен пряник - поощрение тех, кто берет на работу местных. Без идиотских стонов о том, что «местные не хотят работать». Питомник «Савватеевых» (см. публикацию в «КП» от 19.06.2020 «Оказалось, Россия может обойтись без гастарбайтеров») уже лет 15 принципиально не нанимает приезжих из других стран, причем и в проблемных по демографии регионах - в Московской, Тульской и Белгородской областях. Как поощрять такие производства? Да тем же налоговым вычетом с присвоением звания «Работодатель региона» или «Хозяин-патриот».

Про прелести и гримасы миграции я пишу с 2004 года. Иногда казалось, что я занимаюсь чем-то бессмысленным - никто из тех, кто принимает решения, меня не слышит в отличие от тысяч читателей «КП» в комментариях. Но есть ощущение, что мы уже извлекли все нужные уроки из политики проходного двора. Как известно, лучший учитель - свои ошибки. На том и стоим.

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