Украденное детство: британец, помешанный на фитнесе, превратил жизнь своих детей в ад

Отец заставил дочку подписать договор, что до самой смерти она будет тренироваться и никогда не поправится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданин Великобритании Рашид Хадли много лет издевался над тремя своими детьми: он избивал их за малейшую провинность, держал их на диетах, а дочь заставил подписать документ, в котором она обещала «заниматься спортом и не поправиться до самой смерти».

О поведении отца-тирана стало известно после того, как три года назад его сын-подросток обратился в полицию с жалобой на то, что был избит и чуть не задушен. К обвинениям против горе-родителя присоединились и другие его дети.

Выяснилось, что детей жестоко наказывали за малейшие провинности, а его дочери понадобилось сделать несколько операций на ухе после того, как отец бросил в неё стул.

Старший сын рассказал, что с пятилетнего возраста страдает психическим расстройством, вызванным издевательствами отца.

Суд признал Хадли виновным в жестоком обращении с детьми и приговорил к 2,5 годам тюрьмы. Кроме того, его сочли «одержимым диетами и фитнесом».

Как сообщает "BBC-Украина", свою вину 56-летний мужчина так и не признал, утверждая, что хотел для своих детей лучшего.

В заключительном слове судья заявил, что подсудимый своим отношением лишил детей детства:

– Вы вели себя, как бандит, и не хотите признавать это.

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