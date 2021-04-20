Мистика метеорного потока Лириды: каждый год его «звезды» прилетают на день рождения Ленина

Снимок с борта МКС: метеор потока Лириды, оставивший след в 2012 году.

Не то, чтобы Вселенная специально устраивает красочное небесное шоу, просто вождя мирового пролетариата угораздило появиться на свет в период с 14 по 30 апреля, когда Землю активно орошает метеорный поток Лириды. Его пик приходится как раз на день рождения Ленина. Астрономы Московского планетария обещают 18-20 падающих звезд в час. По прогнозам, примерно столько можно будет увидеть и в ночь с 20 на 21 апреля, и с 22 по 23.

Лиридами когда-то очень давно «намусорила» комета C/1861 G1 Тэтчер, оставив шлейф, в который каждый год в конце апреля влетает наша планета, двигающаяся по орбите вокруг Солнца. Частички пыли и мелкие камушки, попадающиеся ей на пути, сгорают высоко атмосфере – в 100-120 километрах от поверхности. Ярко вспыхивают, вторгаясь в неё со скоростью 49 километров в секунду. Цвет вспышек, как правило, белый.

Метеорный поток Лириды соткан из частичек, оставленных хвостом кометы Тэтчера.

Астрономы Московского планетария напоминают, что Лириды — чуть ли не самый старый метеорный поток, из числа известных людям. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры — изумленные китайцы тогда записали, что «звезды падали как дождь». В те времена поток был гораздо интенсивнее. Но потом ослаб.

В 1861 году — в год отмены крепостного права на Руси – густоты потоку добавила комета-прародительница - та самая C/1861 G1 Тэтчер, пролетев рядом Землей. Но с тех пор шлейф изрядно «рассосался». А следующей «подпитки» не будет раньше 2276 года, когда комета опять окажется в окрестностях нашей планеты. Оборот вокруг Солнца она совершает за 415 лет.

Впрочем, не исключены и сюрпризы - Лириды иной раз их преподносят. По каким-то загадочным причинам поток внезапно усиливаются над отдельными районами Земли. К примеру, в 1922 году в Украину сыпались по 2 тысяч метеоров в час. В 1982 году примерно по сотне метеоров в час «бомбили» США, а в 1985 году - Крым. Кто знает, вдруг и в нынешнем году тоже случится что-нибудь неожиданное? Может быть, даже в небе над Москвой.

Название метеорному потоку дало созвездие Лиры. Там – на границе с созвездием Геркулеса - находится так называемый радиант потока – точка, из которой метеоры будто бы вылетают.

Радиант располагается на юге довольно высоко над горизонтом. Лучшее время для наблюдения падающих звезд потока – предрассветное.

КАжется, что метеоры вылетают из созвездия Лиры. Оно поднимается над южным горизонтом примерно на 60 градусов.

Наблюдениям будет мешать скорое полнолуние, которое наступит 26 апреля. В ночь максимума метеорного потока Луна обретет 68 процентов своего диска и совсем уж сильно впечатление не испортит.

Испортить может облачность. Но тут уж, как повезет.

Метеор потока Лириды, сфотографированный наблюдателем с поверхности Земли в 2016 году.

Следующее небесное шоу, напоминает American Meteor Society, намечено на начало мая. В ночь с 4 на 5 ожидается максимум метеорного потока эта Аквариды с невероятно стремительными метеорами, которые влетают в атмосферу Земли со скоростью 67 километров в секунду и оставляют яркие шлейфы. В Северном полушарии наблюдатели могут рассчитывать на 30 метеоров в час.