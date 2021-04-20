Швейцарской Шампани запретили производить шампанское Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2007 года виноделы деревни Шампань, находящейся в западной, франкоговорящей части Швейцарии, у Невшательского озера, борются за право использовать на этикетках название своего региона.

В деревне проживает около 650 человек. Почти все они заняты виноградорством и производством вина из винограда сорта «чашла», растущего у подножья горы Джура. Всего в этом регионе порядка 30 га виноградников.

По словам местных жителей, игристые вина производили здесь еще в IX веке, задолго до того, как этим занялись французы. А первое письменное упоминание о производстве швейцарского шампанского относится к 1657 году. Местные исследователи не раз подтверждали этот факт, демонстрируя суду архивные документы.

Но комитет Евросоюза по шампанским винам, защищающий, в первую очередь, французских производителей, категорически запретил указывать швейцарцам наименование своего региона на этикетках.

- «Шампань» зарезервировано только за французскими производителями игристых вин, которые, в соответствии с торговым законодательством, обладают исключительным правом наносить это наименование на этикетки. - комментируют в комитете. – Поэтому швейцарская деревня Шампань не имеет права ни производить шампанские вина, ни называть так любые игристые.

Верховный суд также встал на сторону французов, постановив, что предложение швейцарцев противоречит двустороннему соглашению о торговле сельскохозяйственной продукцией между Швейцарией и Европейским Союзом.