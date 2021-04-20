Послание Федеральному собранию Владимира Путина 21 апреля 2021 года: каким оно будет?

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В 2020-м Владимир Путин огласил свое президентское Послание Федеральному собранию 15 января, это выступление продолжалось 1 час и 12 минут.

Обычно, до этого, все обращения главы государства к парламенту длились не многим более часа. Рекордным было только одно, в 2018-м (ещё бушевал мировой финансовый кризис) - и тогда был почти двухчасовое программное выступление: если быть точным, 1 час 55 минут.

Сколько оно продлится нынче?

Дело, конечно, не в продолжительности - хотя и это важный показатель. А - в содержании...

Президент уже несколько дней, включая выходные, плотно занимается этим документом. Совещается (в Кремле и Ново-Огареве) с премьером Михаилом Мишустиным, вице-премьерами, и, что очень важно, с министром финансов Антоном Силуановым.

Накануне, общаясь в режиме видеоконференции с членами правительства, Путин, в принципе, уже назвал «важнейшие направления», на которых, судя по всему, он и сосредоточится в своём выступлении 21-го. Это, по словам президента...

Впрочем, вот точная цитата: «В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития».

И ещё. «Конечно, нам нужно, - обратил внимание Путин, - чтобы и результат был максимальным, с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, и чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошёл на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться».

Ну, остается только напомнить, что ежегодное Послание президента к парламенту - это не только анализ положении дел в стране, определение основных направлений внутренней и внешней политики. Это, как подчеркивают в Кремле, «программный политико-правовой документ», где представлена стратегия развития страны на ближайшую перспективу. И не только.

Кроме парламентариев и Кабинета министров в полном сборе, Послание президента будут слушать председатели Конституционного и Верховного судов, главы регионов, руководители традиционных конфессий, общественные деятели.

Ну, и, конечно, - мы, граждане России: трансляцию из Манежа обычно ведь основные телеканалы России, радиостанции, включая Радио «Комсомольская правда». Прямая трансляция вас ждёт и на сайте KP.RU.

До встречи в Манеже!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин принял приглашение Байдена на саммит по климату

Президент России выступит на этом онлайн-форуме в четверг, 22 апреля (подробности)