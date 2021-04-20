Геннадий Онищенко: Перенос «Бессмертного полка» с 9 мая на 24 июня - шаг правильный

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, здравствуйте!

- Добрый день!

- Как вы оцениваете то, что «Бессмертный полк» решили провести 9 мая в режиме онлайн? Как в прошлом году люди будут фотографии присылать по специальному адресу. Только будет не центральный, а в каждом регионе - свой. А шествие, даст Бог, можно будет провести 24 июня. Из-за ситуации с пандемией.

- Безусловно, сейчас в России уже есть ряд регионов, где шествие «Бессмертного полка» могло состояться уже в традиционное время, то есть, 9 мая.

Но смысл этого действа - «Бессмертного полка» - состоит ещё и в том, что нужно - чтобы именно вся страна, в едином шла ключе в этот день.

Саша, на 24 июня или на 22-е перенесли «Бессмертный полк»?

- На 24-е - в этот день в 1945-м парад Победы был.

- Ну, да. Это число мне кажется вполне уместным. И оно подчеркивает нашу, именно нашу национальную дату, потому что именно мы парад Победы проводили, как страна - победитель в этот день.

Ну, а, с точки зрения эпидемиологической, все-таки, в июне, я уверен, уровень заболеваемости коронавирусом будет гораздо ниже, чем сейчас. То есть, ситуация наступит более благоприятная, с точки зрения интенсивности заражения.

- Почему вы так считаете?

- Потому что это будет уже вторая половина первого месяца лета. А лето нам обещают теплым и солнечным, поэтому солнце, в данном случае, играет ключевую роль.

- Корона солнца боится, да же?

- Да. И, я думаю, все это вместе не умалит, а, может, даже как бы улучшит ощущение праздника. Хотя, такой день называть праздником, наверное, нет… Нельзя?

- Праздник со слезами на глазах. Есть устойчивое уже понятие.

- День Победы со слезами на глазах - да, а здесь - все-таки торжество нашего оружия и духа народа, и армии.

- Ну, ведь тоже - Победа же!

- Здесь ещё такой момент... Поскольку несут фотографии людей, которых уже нет с нами. И, может быть, вот это какое-то объединение тех, кто уже перешел черту, и тех, кто здесь находится, - оно будет иметь особый сакральный, я бы сказал, смысл.

- Понятно. А вы сами ходите в составе “Бессмертного полка”?

- Ни разу не ходил - по разным причинам. И пока у меня нет планов в этом году участвовать, потому что для меня это слишком трагично.

- Я понял вас. У вас погибли на фронте близкие… Тоже.

- Давай не будем об этом.

А шаг - правильный. Я о переносе даты проведения «Бессмертного полка”.

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