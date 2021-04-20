После падения Стриженовой переделали декорации: телеведущая вернулась в эфир «Время покажет» на устойчивых каблуках

Екатерина Стриженова вышла на работу. Теперь в студи ровный пол — ступеньку убрали. Фото: YouTube

Зная характер трудоголика Екатерины Стриженовой, мы предупреждали – с больничного она выйдет досрочно и тут же вернется на работу. Так и вышло – и телесъемки, и спектакли в театре у Стриженовой уже идут по графику. Больничный продлился три недели, хотя врачи позволяли поболеть подольше. Кстати, у 53-летней звезды это был первый больничный в ее жизни. Что же изменилось в студии и рабочем графике Екатерины Стриженовой после ЧП?

Напомним, что Стриженова упала в прямом эфире ежедневного общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Бессменная соведущая «Время покажет» сделала пару шагов назад, просто оступилась и упала из-за ступеньки, которая была сделана в декорации студии. Упала Екатерина неудачно – ее увезли на «Скорой» и сделали операцию.

Сама телеведущая так вспоминает этот неприятный эпизод: «У нас в студии подиум. С него и улетела, ударилась сильно: попой, головой, но основной удар пришелся на руку. Она сильно распухла, голова закружилась от боли…» У Останкино в тот понедельник дежурила «Скорая помощь» на съемках одной из массовых программ – позвали врача в студию, он оказал помощь травмированной звезде. Доктор сказал, что Екатерину могут отвезти в травмпункт, но рекомендовал ехать в больницу, предполагая сложность ситуации.

Стриженова вернулась в эфир шоу «Время покажет».

Тут уже коллеги из «Время покажет» связались с Еленой Малышевой, и главный теледоктор сказала везти коллегу в Боткинскую больницу. После рентгена выяснилось, что у Стриженовой перелом сложный – с осколками, со смещением. Наркоз, операция, затем постельный режим, перевязки. Телеведущей во время операции поставили пластинку – титановый швейцарский имплант, который теперь останется в руке. Больше недели Стриженова провела на больничной койке. Затем лечилась дома – в компании мужа, дочерей, внука, зятя, который встретил Екатерину из больницы букетом синих тюльпанов.

Сейчас старшая дочь телеведущей Анастасия с мужем и трехлетним сыном Петей временно переехали из Нью-Йорка в Москву, живут в доме Екатерины и Александра Стриженовых. Внук звезды экрана ходит в обычный детский сад, а дома с ним помогает управляться бабушка Катя. Старшая дочь Стриженовой работает онлайн – директором по рекламе в крупной западной компании.

Но с 19 апреля «бабушка Катя» на работе. И вот эмоции звезды после первого рабочего дня: «Мне ночами снилось, как я лечу с подиума. Теперь ступеньку убрали, страх преодолела, работаем!» Стриженова быстро вернулась в рабочий ритм, да и следила за новостями: «Пока я зализывала раны – столько событий произошло». Эфир Стриженова провела на высоких каблуках. Однако это не шпильки, а устойчивые каблуки. Но главное, что в студии после ЧП разобрали неудобную декорацию. Коллеги встретили Екатерину тепло: Анатолий Кузичев даже жесткую повязку на руке коллеги расцеловал.

В этот раз подписчики в соцсетях встретили новости о Стриженовой без критики. «Хорошо, что без ступенек теперь! Ровный пол должен быть в таких эмоциональных программах. Это безопасней!» - пишут в инстаграме Стриженовой. Екатерина отвечает: «Врачам огромное спасибо, руку собрали!» В больнице Стриженова переживала из-за агрессивной критики подписчиков: мол, это падение – наказание за политические споры и позицию звезды экраны в передаче «Время покажет». «Некоторые говорят – «так тебе и надо»! Наверно! Вот лежу в больнице и думаю «за что мне все это» или правильнее спрашивать «для чего?» - терзала себя телеведущая. Однако здравомыслящие люди Стриженову поддержали, посоветовав не обращать внимание на неадекватные мнения. Высказалась и Елена Малышева: «Катюш, просто декорация была неудобной. Тебе это не за что!»

Теперь Екатерина Стриженова не устает благодарить врачей. А в одном из ближайших выпусков программы «Жить здорово» Елены Малышевой Стриженова будет вместе с хирургом, который спас ее руку. Звезда и врач расскажут, как обезопасить себя от переломов во время падений.