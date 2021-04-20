Моуринью на своих увольнениях сколотил целое состояние – почти 90 млн евро

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма". Фото: REUTERS

Португальский тренер Жозе Моуринью войдёт во все учебники по бизнесу за умение выбивать деньги с увольняющих его клубов. В понедельник Особенный был выставлен за дверь «Тоттенхэма». И, как сообщает The Sun, лондонский клуб был вынужден заплатить тренеру 15 миллионов фунтов отступных. Но это не самый большой золотой парашют, который получал Моуринью.

Абрамович платил больше всех

Таким образом, Моуринью собрал с клубов, которые его уволили, дань в 77,5 миллиона фунтов или порядка 90 миллионов евро.

Вот список команд, которых Жозе и его агенты выставили на деньги:

2007 год. «Челси» заплатил 18 млн фунтов (порядка 20,88 млн евро) отступных

2013 год. «Реал» - 17 млн фунтов (19,72 млн евро)

2015 год. «Челси» - 12,5 млн фунтов (14,5 млн евро)

2018 год. «Манчестер Юнайтед» - 15 млн фунтов (17,4 млн евро)

2021 год. «Тоттенхэм» - 15 млн фунтов (17,4 млн евро)

Все эти клубы вошли в состав основателей Суперлиги, которые ради ещё больших заработков решила покинуть Лигу чемпионов и пойти на конфликт с УЕФА. А самым щедрым оказался российский миллиардер Роман Абрамович. Удовольствие не видеть в своем «Челси» Жозе Моуринью обошлось ему более чем в 35 млн евро.

"Тоттенхэм" заплатит португальцу 15 миллионов фунтов стерлингов за досрочное расставание. На фото - Моуринью забирает часть вещей из лондонского дома. Фото: REUTERS

«Спартак»: «К ночи ждём Жозе»

Кстати, за несколько дней до увольнения Моуринью из «Тоттенхэма» в «Спартаке» шутили по поводу его возможного приглашения в российский клуб. «К ночи жду Жозе», - иронизировал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, комментируя очередной слух о новом тренере «красно-белых».

Но шутка оказалась пророческой. Спустя четыре дня кандидатуру Моуринью для «Спартака» в год 100-летия клуба начали обсуждать всерьёз. Например, агент Тимур Гурцкая, который был близок к команде во времена Массимо Карреры, заявил, что не удивится никакому решению владельца клуба Леонида Федуна.

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