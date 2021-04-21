Ленинградская область вошла в тройку регионов с самым высоким уровнем развития

По словам губернатора Александра Дрозденко, Ленинградская область впервые вышла на третье место в рейтинге самых экономически развитых субъектов РФ, обойдя «добывающие» регионы. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Ленинградская область вошла в Топ-3 российских регионов с самым высоким уровнем развития. Рейтинг лидеров социально-экономического положения по итогам 2020 года опубликовал 19 апреля Фонд развития гражданского общества. Ленинградская область заняла в нем третье место, уступив только Москве и Тюмени.

Позицию Ленобласти в списке самых экономически развитых регионов России эксперты считают настоящим прорывом. Первые строчки рейтинга всегда традиционно занимали Москва и «добывающие» регионы. И то, что Ленинградской области в кризисный «ковидный» год удалось обойти многие из них, говорит о большой работе, поделанной региональными властями для сохранения экономической стабильности.

- Ленинградская область всегда была в десятке, но впервые мы стали третьими, обойдя «добывающие» регионы. Впереди нас только Москва и Тюмень, - прокомментировал итоги рейтинга губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Для нас это не просто высокий показатель, а доказательство того, что мы приняли правильные решения в социальной и экономической сфере в пандемийный год.

В Топ-10 регионов с самым высоким уровнем развития после Москвы, Тюмени и Ленинградской области также попали ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО. Во вторую десятку регионов-лидеров вошли Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский и Хабаровский края, а также Свердловская область.

Составляя рейтинг, эксперты Фонда развития гражданского общества оценивали регионы по девяти критериям. Среди них - среднемесячная зарплата населения и стоимость потребительской корзины (авторы исследования назвали их соотношение «минимальной стоимостью жизни»), индекс промышленного производства, госдолг региона и другие показатели. Данные для рейтинга специалисты брали из открытых официальных источников, используя информацию Росстата, Росказны, Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы.

То, что Ленинградской области в кризисный «ковидный» год удалось войти в тройку лидеров, говорит о большой работе, проделанной региональными властями для сохранения экономической стабильности. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Эксперты отмечают, что Ленинградская область вошла в число лидеров за счет стабильности всех принимаемых в расчет показателей. Хотя экономическая ситуация любого региона тесно связана с социальной (с благосостоянием населения), даже в самых сильных и динамично развивающихся промышленных регионах уровень жизни людей может оказаться ниже из-за ряда других факторов — например, из-за невысоких среднемесячных зарплат или из-за географического положения.

Москва, занимающая в рейтинге первое место, вышла в лидеры первую очередь благодаря высокому уровню жизни и благополучию регионального бюджета. Тюменская область оказалась на втором месте за счет высокого индекса промышленного производства. Ленинградская область попала на третье место, обогнав многие «добывающие» регионы, благодаря стабильно высоким показателям по всем девяти критериям оценки.

Ранее Минстрой России поставил Ленинградскую область на первое место в реестре лучших практик по благоустройству. Эксперты поставили высшие оценки двенадцати территориям региона, благоустроенным в 2020 году. Проекты-победители были реализованы в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленобласти будут благоустроены 77 общественных территорий.