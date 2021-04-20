Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
20 апреля 2021 12:56

Студентка обвинила в изнасиловании звезду "Кривого зеркала": проверка на полиграфе раскрыла всю правду

Детектор лжи показал, что Александр Морозов ни при чем. Теперь "жертве" грозит штраф или даже тюремное заключение
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Актер Александр Морозов.

Актер Александр Морозов.

Фото: YouTube

На телевидении новый скандал: звезду юмористического шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова обвиняют в изнасиловании. Некая 22-летняя студентка Елизавета Еременко обратилась к Андрею Малахову, чтобы вывести артиста на чистую воду. Якобы неделю назад девушка встретилась с 47-летним юмористом в дорогом отеле, но романтическое свидание обернулось нападением. Александр Морозов жестоко избил и изнасиловал блондинку, которая, по ее словам, до этой встречи была девственницей.

Оба участника ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" согласились пройти проверку на детекторе лжи. Программа выйдет сегодня в 17.15 на телеканале "Россия 1", но ее итоги стали известны сайту kp.ru еще до эфира. Приглашенный эксперт, адвокат Андрей Алешкин, который ранее защищал Михаила Ефремова, рассказал "Комсомолке", что происходило в студии.

- Во-первых, хочу отметить, что никакого реального обвинения эта девушка не имеет: она до сих пор не обратилась в правоохранительные органы и не прошла экспертизу, - уточнил Андрей Алешкин. - Для меня, как для юриста, это значит только одно: обвинение огульное, и при желании Морозов может привлечь "жертву" к ответственности. Изнасилование - особо тяжкое преступление, а клевета о насилии, которого не было, наказывается очень серьезно: либо штрафом до 5 миллионов, либо сроком до пяти лет.

По словам адвоката, полиграф четко показал: студентка лжет. Да, со звездой "Кривого зеркала" она действительно встречалась, однако интима, а тем более, без согласия, не было.

- В свое время Морозов сделал пост в соцсетях о том, что ищет жену, - продолжил Алешкин. - С Елизаветой у них состоялось свидание, но заметив, что девушка пытается снять постановочное видео, артист прервал эту встречу. Похоже, так извращенно у нас пытаются копировать модное на Западе движение "Me Too", когда знаменитостей обвиняют в сексуальном насилии. Если будет необходимо, я готов защищать Александра Морозова. Он производит впечатление доброго, спокойного человека, но никак не насильника.

Напомним, в прошлом году Александр Морозов шокировал поклонников похудением на 60 килограммов. Зрители "Кривого зеркала", которые помнили юмориста маленьким, кругленьким и с облаком кудрявых волос, не узнали в моложавом и стильном мужчине любимого артиста. Чтобы радикально сбросить вес, актер сделал гастрошунтирование - сложную операцию по уменьшению желудка, а затем абдоминопластику - отрезал лишнюю кожу на животе.

Звезда юмористических шоу актер Александр Морозов за последние годы преобразился и избавился от десятков лишних кг.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С новой внешностью холостяк Морозов стал популярен у женщин, однако, как видно, новые знакомства не всегда приносят желаемый результат. Впрочем, не исключено, что история с изнасилованием, как и многие другие сюжеты телешоу, на самом деле - всего лишь грамотный пиар. Так, например, недавно в студии одной из программ юморист проводил тест ДНК с предполагаемой внебрачной дочерью: этот бурный скандал принес рейтинги, но, как и следовало ожидать, никакого родства в итоге не обнаружилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я гедонист, ел и пил, что хотел»: юморист Александр Морозов рассказал о резком похудении на 60 кг

Известный артист заметил, что его полнота уже перестала быть здоровой и мешала жить и пожаловался, что из него до сих пор торчат трубочки (подробности)

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов: «Хочу жену – башкирку»

24 апреля известный юморист сыграет в комедии «Часы с кукушкой» на сцене ДК «Молодежи» в Уфе. Накануне гастролей он дал интервью «КП» (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: скандал