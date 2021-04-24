Как звери спасают людей: Cобаки-выручаки, громкоголосые коты и хомячок-диагност

Нанук увидел тонущего и поднял тревогу. Фото: Shutterstock

Всем известны подвиги животных во время войны. Пес по кличке Джульбарс, к примеру, за свои подвиги получил медаль «За боевые заслуги». Он участвовал в разминировании Владимирского собора в Киеве и вообще спас тысячи жизней.

В современной жизни животные также готовы в любой момент прийти человеку на помощь, пусть порой и весьма странными способами. Причем спасают жизни не только собаки, но и кошки и даже… хомячки!

1. Джек-рассел против волка

Маленький джек-рассел не испугался противника в несколько раз больше. Фото: vk.com

Этот случай, произошедший в Республике Коми, совсем свежий. Все случилось нынешней зимой в таежном поселке Синдор. Известны все подробности происшествия, все события снимала видеокамера.

На окраине поселка дети играли в прятки. На улице было уже не очень светло, в Коми зимой темнеет рано. Один из ребят решил спрятаться за воротами и даже не заметил, что за ним наблюдает волк.

Эти животные нередко заходят в деревни Коми и даже нагло воруют собак с цепей. На этот раз, судя по всему, волк наметил себе более серьезную жертву. Он начал выслеживать мальчика и подкрадываться к нему все ближе.

Его намерениям помешала маленькая собачка - джек-рассел-терьер по кличке Джесси. С отчаянным лаем собака бросилась на серого хищника. Конечно, она не была для волка особой помехой, но сумела спутать его кровожадные планы. Мгновение - серый схватил смелую псину и поволок в лес. Мальчик же кинулся в дом рассказать о случившемся взрослым. Отец быстро собрал друзей и отправился по следу волка. На снегу виднелись капли крови Джесси. Учуяв за собой погоню, волк бросил добычу. Люди тут же подобрали собаку и повезли к доктору, но спасти ее не удалось, любимица семьи умерла на руках хозяев.

2. Лабрадор из Малаги

Шоколадный лабрадор по кличке Нанук стал героем испанской Малаги. Однажды, прогуливаясь осенью с хозяином возле моря, пес заметил в воде барахтающегося человека.

Нанук молниеносно оценил ситуацию и стал «призывать» своего владельца на место происшествия. Тот, быстро поняв, в чем дело, вызвал спасателей. Когда потерпевшего вытащили на берег, он был уже без сознания и почти замерз. Но все закончилось хорошо: несчастного откачали. Оказалось, что он пошел купаться, и в воде у него судорогой свело ногу. Если бы не умница Нанук, 60-летний мужчина мог умереть. Псу-молодцу спасатели вручили медаль и годовой запас корма.

3. На кабаньей тропе

Псу Джимми наложили 20 швов после встречи с кабанами. Фото: Shutterstock

Случилось все в январе этого года в местечке Ивреа. 85-летний синьор отправился поздно вечером на прогулку со своим беспородным псом Джимми. Парочка степенно прогуливалась по улочкам, когда им навстречу вышли два кабана. Многие считают, что это вполне безопасные свиньи, только дикие. Но охотники знают, что встреча с кабаном может закончиться для людей гибелью или серьезными увечьями.

Увидев человека, дикие звери и не собирались ретироваться: напротив, угрожающе стали надвигаться на гуляющих. И тут пес показал свой характер. Он с лаем кинулся защищать хозяина, а тот стал кричать и звать на помощь. Убежать от диких зверей у пожилого человека не было шансов. Кабаны ранили собаку, но нападать на человека уже не стали и побежали восвояси.

Пес выжил: в ветеринарной клинике Джимми наложили 20 швов. После этого происшествия дети старика написали министру сельского хозяйства Италии о подвиге домашнего любимца и, представьте себе, 4 февраля 2021 года пес получил от мэра города медаль за мужество, а также гастрономическое поощрение.

Джимми появился в семье итальянца случайно. Как-то синьор прогуливался рядом с автострадой и заметил, как из машины выкинули щенка. У него была сломана лапа, мужчина спас малыша. Спустя несколько лет пес отплатил ему той же монетой.

4. Дживс и Салли

Салли сумела разбудить хозяина во время пожара. Фото: The Guardian/YouTube

В Австралии кошка Салли разбудила своего хозяина Крейга Дживса, когда в доме случился пожар. Вероятно, мужчина успел бы задохнуться от угарного газа, если бы не его любимица. Она запрыгнула на спящего хозяина и стала прыгать на груди и голове, издавая истошные звуки.

Крейг проснулся, быстро сумел сориентироваться в дыму и выбежать на улицу. Почти сразу огонь отрезал все пути к отступлению! А Дживс и Салли совсем не пострадали.

Позже Дживс рассказывал, что свою любимицу он нашел в приюте для животных. Он взял ее оттуда маленьким котенком и вырастил в любви и заботе. Салли явно не забыла доброго к ней отношения.

5. Доктор Сталин

Доктор Сталин. Фото: Shutterstock

Английский журнал поведал миру удивительную историю про хомяка по кличке Сталин, который спас 43-летнюю жительницу города Бромсгрува.

Как-то раз Сталин укусил свою хозяйку Андреа Ленг, убиравшую его клетку. Палец женщины покраснел и загноился, пришлось обращаться к доктору.

Через несколько дней она обнаружила гематомы на руках и опять поехала к врачу. Андреа забеспокоилась: не связаны ли эти синяки с укусом Сталина?

Чтобы привлечь внимание хозяйки Андреа, Сталину пришлось ее укусить. Фото: AndreaLaing/Instagram

К счастью Андреа, врачи не отмахнулись от ее жалоб, а внимательно изучили симптомы. И почти сразу госпитализировали Ленг. У англичанки диагностировали заболевание: у нее был повышенный риск тромбоза. Вовремя принятые врачами меры сохранили жизнь и здоровье Андреа.

После выписки Ленг призналась: она счастлива, что ее укусил Сталин! Если бы этого не произошло, она бы не узнала о своем недуге. Андреа с удовольствием рассказывала об этом случае своим друзьям, а они стали называть ее питомца не иначе, как Доктор Сталин.

6. Спасение на водах

В начале 1970-х эта история стала одним из самых ярких примеров интеллектуальных поступков дельфинов. Фото: Shutterstock

Ивонна Владиславич с друзьями отправилась на морскую прогулку на катере. Дело было у побережья Мозамбика. Внезапно катер заглох, его стало относить течением. Ивонна была неплохой пловчихой и решила, что без проблем доплывет до берега.

Свои силы Ивонна могла рассчитать, а вот об акулах, в большом количестве обитающих у берегов Африки, явно не подумала. Они стали подплывать все ближе. Ивонна уже рисовала себе самые мрачные картины, как вдруг рядом появились дельфины. Животные не только прогнали акул, но и помогли Владиславич добраться до берега целой и невредимой.

Кстати, женщина оказалась единственной из пассажиров катера, кто остался в живых.