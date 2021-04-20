Как готовился футбольный путч: появились подробности создания Суперлиги

История создания революционной футбольной Суперлиги начинает обрастать подробностями. Фото: REUTERS

Эту операцию по образованию футбольной Суперлиги уже окрестили футбольным путчем. И теперь всплывают подробности его подготовки. Они все больше напоминают сценарии дворцовых переворотов.

Оказывается, что еще за два дня до публикации меморандума 12 клубов о создании Суперлиги, главу УЕФА Александера Чеферина, до которого доходили слухи о начале революции, просто развели. Об этом на пресс-конференции рассказал сам Чеферин, сообщив, что еще в четверг ему звонил босс "Манчестер Юнайтед" Эдо Вудорд, который, явно для отвода глаз, интересовался новым форматом Лиги чемпионов. А в субботу Чеферин говорил с главой Ассоциации клубов Европы и владельцем "Ювентуса" Андреа Аньели, и тот сказал, что образование Суперлиги это все слухи, мол нечего беспокоиться. А потом отключил телефон.

"Аньелли — главное разочарование из всех. Я никогда не видел человека, который бы так много врал. Это просто невероятно", - сетовал футбольный чиновник, которого обвели вокруг пальца.

Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: REUTERS

ИНОСТРАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

При этом мировые СМИ отмечают, что три из шести английских клубов новой Суперлиги имеют американских владельцев ("МЮ", "Ливерпуль", "Арсенал"). "Манчестер Сити" принадлежит арабским шейхам, "Челси" - российскому олигарху, который получил израильский паспорт, чтобы вернуться в Англию. А единственный англичанин, кто владеет "Тоттенхэмом", проживает на Багамах.

В Испании картина не лучше. "Реал" и "Барселона" имеют более двух миллиардов евро долгов, а третий испанский клуб "Атлетико" (Мадрид) живет на деньги самого богатого китайского миллиардера Ванга Жанли.

В Италии положение не лучше. "Интер" сейчас ведет переговоры с игроками по поводу отсрочки заработной платы, " Юве " не хватает только на этот год 300 миллионов.

Баннер протеста против создания Суперлиги у ворот стадиона клуба "Ливерпуль". Фото: REUTERS

ДОЛГИ

О том, что топ-клубы пошли на такой шаг ради сохранения бизнеса, говорил на вчерашней пресс-конференции главный организатор путча, президент «Реала» Флорентино Перес.

"Футбол из-за пандемии потерял 5 миллиардов евро. Только мы ("Реал") 300 млн в этом сезоне. Надо что-то делать, надо что-то менять… Мы работали над этим проектом Суперлиги три года, пандемия заставила нас ускорить время”, - заявил Перес, добавив, что готов вести диалог с УЕФА, чей бюджет при этом должен быть более прозрачным.

"ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ"

Но болельщикам и журналистам такое объяснение явно не по душе.

"Оставить за бортом Германию, Францию, Португалию, Россию, Голландию, Венгрию, страны, которые создавали, и создают историю футбола является преступлением, - подводят итог итальянские СМИ. - Мы не знаем, чем закончится этот путч, но мы знаем, на чьей мы стороне. 12 клубов на данный момент потеряли лицо, посмотрим, проиграют ли они Матч".

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