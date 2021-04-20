В московском ЦУМе с 21 апреля можно будет сделать прививку от коронавируса

Выездные бригады врачей примут пациентов в самом модном магазине столице
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Раньше в ЦУМ на Петровке приходили исключительно за модными сумками, кроссовками и духами. С 21 апреля здесь можно будет сделать прививку от коронавируса. Прививочный пункт будет работать не только для покупателей ЦУМа, но для любого гражданина России, который придет с паспортом и полисом ОМС.
- С 21 апреля выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в ЦУМе, - подтвердили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.
Также с 21 апреля откроется еще два мобильных пункта вакцинации – прививку COVID-2019 можно будет сделать в торговых центрах «Шангал» (Зеленый проспект, 62, возле станции метро «Новогереево») и «XL Дмитровка» (Дмитровское шоссе, 89, возле станции метро «Селегерская»).
Вакцинация во всех мобильных пунктах будет проводиться бесплатно и без предварительной записи.
- Прививка делается дважды, поэтому через три недели после первой инъекции нужно вернуться за вторым компонентом вакцины, - напомнили в Департаменте здравоохранения Москвы.
ГУМ - Красная площадь, дом 3
ТРЦ «Афимолл Сити» - Пресненская набережная, дом 2, первый этаж, флагманский центр госуслуг ЦАО
Фуд-молл «Депо» - улица Лесная, дом 20, строение 3
Театр «Геликон-опера» - улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1 и 2
ВДНХ - полукруглое здание слева от главного входа), Проспект Мира, дом 119, строение 227
ТРЦ «Рио» - Ленинский проспект, дом 109
ТРЦ «Гагаринский - улица Вавилова, дом 3
ТРЦ «Ереван Плаза» - Большая Тульская улица, дом 13
ТРК «Щука» - Щукинская улица, дом 42
ТРЦ «Европейский» - площадь Киевского Вокзала, дом 2
ТЦ «Круг» - Старокачаловская улица, дом 5а
ТДК «Тройка» - Верхняя Красносельская улица, дом 3а
Центр госуслуг районов Северное Тушино и Южное Тушино - с 8.00 до 19.30, улица Василия Петушкова, дом 13, корпус 1
Центр госуслуг Дмитровского района - с 8.00 до 19.30, Лобненская улица, дом 4а
Центр госуслуг района Ясенево - с 8.00 до 19.30, Новоясеневский проспект, дом 9
ТРЦ «Домодедовский» - Ореховый бульвар, дом 14, корпус 3
ТЦ «Кунцево Плаза» - Ярцевская улица, дом 19
ТЦ «Парк Хаус» - Сигнальный проезд, дом 17
ТЦ «Эльбрус» - Кавказский бульвар, дом 17
ТРЦ Columbus - Кировоградская улица, дом 13а, флагманский центр госуслуг ЮАО
ТЦ «Метрополис» - Ленинградское шоссе, дом16а, строение 8, флагманский центр госуслуг САО
ТРЦ «Спектр» - Новоясеневский проспект, дом 1, флагманский центр госуслуг ЮЗАО
ТРЦ «Щелковский» - Щелковское шоссе, дом 75, флагманский центр госуслуг ВАО
ТЦ «Город» - Рязанский проспект, дом 2, корпус 3, флагманский центр госуслуг ЮВАО
ТЦ «Арена Плаза» - Ленинградский проспект, дом 36
Фуд-корт «Подсолнухи Art & Food» - Открытое шоссе, владение 9, строение 14а
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