Презентация Apple 20 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Сегодня вечером компания Apple проведет очередную презентацию, на которой представит новые устройства и аксессуары к ним. Сайт kp.ru во вторник, 20 апреля, проводит прямую онлайн-трансляцию презентации Apple, которая начнется после 20:00 по московскому времени.

Заранее компания никогда не говорит, какие девайсы покажет на презентации: об этом остается только догадываться, исходя из информации от инсайдеров или по намекам в логотипе мероприятия.

Инсайдеры в этот раз уверены, что Apple представит обновленные планшеты — 11-дюймовую и 12,9-дюймовую версии iPad Pro. Такое мнение, в частности, выразил известный IT-журналист Марк Гурман. Старшая 12,9-дюймовая модель iPad Pro выйдет с экраном Mini-LED, а каждый пиксель планшета оснастят тремя светодиодами, из-за чего будет увеличена контрастность и яркость изображения. Обе модели планшетов получат улучшенный чип A14X, новый блок камер, а также модернизированные разъемы.

Второй ожидаемой новинкой является обновленная модель iPad Mini, которая, по некоторым версиям, выйдет с увеличенным дисплеем и более узкими краями.

Источники утверждают, что компания на презентации покажет новый стилус Apple Pencil с глянцевой поверхностью, более крупным наконечником и новыми функциями.

На каждой презентации Apple с 2019 года ожидаются метки AirTags, инсайдеры рассчитывают увидеть их и в этом году. Данные трекеры используются, например, для контроля багажа: метка крепится к вещам, синхронизируется с телефоном или компьютером и может отслеживать перемещение багажа. Вероятнее всего, Apple также официальном выпустит новую операционную систему iOS 14.5, которая включит функцию Apple Tracking Transparency, пишет The Verge.

Инсайдеры спорят по поводу того, покажут ли на презентации 20 апреля новые компьютеры iMac, наушники третьего поколения AirPods, а также телевизионную приставку Apple TV.