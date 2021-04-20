«Ложечку за маму, ложечку за папу»: Рита Дакота и Саша Савельева рассказали о своем непростом опыте материнства и попросили подписчиков поддержать всех неидеальных родителей

Рита Дакота

Они поддержали инициативу бренда и признались, каким на самом деле сложным для них был первый год родительства. А также попросили подписчиков съесть «ложечку» в поддержку знакомых мам и пап.

Быть родителем – это постоянный труд. Часто мамы и папы говорят ребенку: «Съешь ложечку за маму, ложечку за папу...», когда чувствуют, что им не хватает сил и поддержки, чтобы убедить ребенка съесть еще чуть-чуть. Бренд детских каш Nestle® хочет предложить посмотреть с другой стороны на эту фразу и привлечь внимание к тому, что родители нуждаются в постоянной поддержке, а не только в советах и нравоучениях. Бренд верит, что каждая съеденная ложка в рамках акции сможет показать, что родители сталкиваются с похожими сложностями и проблемами.

Звездные мамы, принявшие участие в челлендже, также поделились своим опытом материнства:

«Быть мамой – самый невероятный опыт в моей жизни. Это безусловное счастье, но вместе с тем и тяжкий труд. Особенно в идеальном мире инстаграма, где модные инста-мамы всегда в форме и 24/7 при параде; а детки, послушные и опрятные, сияют нам своими улыбками с фотоснимков. Я даже сняла документальный фильм про чувство вины и «неидеальное мамство» после выхода клипа «Нежность». Поэтому я прекрасно понимаю родителей, которые устали, вымотались, которые думают, что это они какие-то не такие. Эту ложечку я поднимаю за них. Вы все «такие»! Вы все молодцы! Вы все - мои герои! Учиться быть хорошим предком – это путь длиною в жизнь. Удачи нам всем на этом пути!», - призналась в своем посте Рита Дакота.

«Помню первые месяцы после рождения Леона - мне кажется, я была похожа на милого зомби. Кормление через каждые 3 часа, которые тебе нельзя пропустить, проспать или придумать другие отговорки. И ведь в этот график еще надо было как-то «впихнуть» личные нужды - поесть (что для кормящей мамы в приоритете), постирать, сделать домашние дела… Я вспоминаю эти моменты как одни из самых сложных. Но в то же время, это были самые нежные месяцы, принадлежащее только родителям и их малышу, когда ты ощущаешь такую тонкую связь, такую близость, такое единство!

Быть родителями – наше высшее предназначение. Да, на этом пути много непредсказуемостей и трудностей и мне очень хочется, чтоб мы стали ближе друг к другу, получили поддержку как главное доказательство того, что мы можем позволить себе быть «неидеальными». Поэтому эту ложечку я поднимаю за каждого из вас!», - рассказала Саша Савельева.

Саша Савельева

Инициатива является частью промоакции #ПромоПроМам https://www.nestlebaby.ru/promo , в рамках которой бренд хочет помочь семьям почувствовать себя увереннее в новой роли и предложить свою поддержку в заботе о питании ребенка, особенно, в момент введения прикорма.

В рамках акции на упаковках детских каш и пюре появились и появились поддерживающие фразы, за которыми стоят реальные истории мам и пап, которые рассказывают о радости от преодоления первых трудностей. Сказать семьям «спасибо» за их нелегкий труд бренд каш и пюре Nestle® решил через подарки: загрузив чек на сайте, каждый родитель получит гарантированные призы. Также бренд запустил фотоконкурс в социальных сетях, в котором мамы и папы могут поделиться своими историями родительства с хэштегом #ПромоПроМам, чтобы выиграть денежный сертификат.

Введение прикорма – один из самых важных этапов для правильного роста и развития малыша. О том, что необходимо обеспечить ребенку качественное и полноценное питание, знает каждый родитель. В этом мамам и папам необходима поддержка, чтобы они чувствовали, что не одни в таком непростом, но счастливом путешествии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сохранять исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев и только после этого вводить продукты для первого прикорма. Компания Nestle полностью разделяет эту рекомендацию. Однако к каждому малышу нужен индивидуальный подход, поэтому перед знакомством грудничка с его первой детской кашей вам необходимо посоветоваться с педиатром, наблюдающим ребенка.

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