Александр Роднянский: Главный «Оскар» возьмет «Земля кочевников»

Продюсер Александр Роднянский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы много говорим об «оскаровских» фильмах, о скандалах вокруг премии, но мало знаем о том, как устроен и как работает сам ее механизм. С кем еще об этом поговорить, как не с членом Американской Киноакадемии, которым является продюсер успешного отечественного блокбастера «Чернобыль»? Академиком Александр Роднянский стал после глобального успеха другой его картины, «Левиафан», номинированной как «Лучший иностранный фильм» в 2015 году.

- Как устроен процесс голосования академиков? Вы получаете ссылки с фильмами или смотрите их на платформе?

- До 2012 года все фильмы смотрели в кинотеатрах. С 2013 года произошла революция, начали использовать интернет. Каждый член Академии проходит через сложную систему безопасности. Ты сначала заходишь на сайт, используя свой личный членский номер. Потом получаешь некий код, который нужно ввести в течение 15 секунд, после чего наконец получаешь доступ к так называемому «кинозалу». В электронном кинозале Академии хранятся все фильмы, и видно, как ты их смотрел - например, полностью или на перемотке. Далеко не все члены Академии смотрят номинированные фильмы — это личный выбор каждого, ведь действующим кинематографистам иногда некогда смотреть чужие фильмы: они снимают собственные.

«Левиафан» получил номинацию на Оскар в категории «Лучший иностранный фильм» в 2015 году.

Надо заметить, что несколько десятилетий назад Академия была сравнительно небольшой - тысяча, полторы, потом две тысячи человек. В 1980 году, когда «Оскар» получила картина «Москва слезам не верит», за фильмы в номинации «лучший иностранный фильм» голосовало всего 130 человек. Сегодня, после скандалов последних пяти лет, когда «Оскар» признавался «слишком белым», «слишком пожилым» и «слишком мужским», количество иностранных, представителей других рас и этнических групп увеличилось. Всего членов Академии сейчас 8 с половиной тысяч во всем мире.

- После какой по счету номинации вас пригласили стать академиком?

- Это до сих пор очень закрытая организация. Попасть туда можно только двумя способами. Первый – получив номинацию. Второй - через гильдии. В Академии существует 17 гильдий. Это сообщества, объединяющие людей по профессиональному признаку: продюсеры, режиссеры, операторы, художники и т.д. Получив рекомендации от двух действующих членов гильдии, ты можешь получить приглашение и в Академию. Меня пригласили после третьей номинации - за «Левиафана». Успех фильма был настолько велик, что тогда пригласили сразу нескольких членов съемочной группы: академиками стали и Андрей Звягинцев, и оператор Михаил Кричман, и сценарист Олег Негин, и монтажер Анна Масс.

Режиссер Андрей Звягинцев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Номинация, по которой вы не раз проходили, сейчас называется «лучший международный фильм».

- Для всего мира она является если не главной, то одной из главных. Хотя в самой Америке она никогда не была особо важна по понятным причинам. Американцы интересуются, главным образом, сами собой. Но были времена, когда европейское кино оказывало огромное влияние на Голливуд. Прежде всего в период выдающегося всплеска итальянского кинематографа, потом французской «новой волны». Трудно себе это представить, но в американском прокате собирали огромные деньги сложнейшие европейские картины - «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана. Эти великие мастера получили по несколько «Оскаров»: Бергман – 3, а Феллини – 5. Абсолютное доминирование европейского кино и привело к возникновению этой номинации. Но Академия не желала погружаться в исследование мирового кинопроцесса с его 7-9 тысячами фильмов ежегодно, а предоставила право отбора лучшей картины национальным комитетам в каждой конкретной стране. То есть, иными словами, каждая страна посылает на «Оскар» собственноручно выбранную картину. Поэтому если в России есть сильный фильм, то еще далеко не факт, что именно он отправится на «Оскара». Это зависит не от авторов и продюсеров, а от решения национального комитета.

- Иногда российский «оскаровский комитет» выдвигает фильмы, у которых нет шансов.

- Это происходит, в основном, когда нет хороших фильмов. У нас все полны скепсиса по отношению к отечественным организациям и механизмам. Но что-то меняется. Лет десять назад национальный «оскаровский» комитет представлял собой, скорее, политическую организацию, в которой все решения принимались двумя-тремя людьми по согласованию с Минкультом. Потом произошла маленькая революция. Сегодня «оскаровский комитет» - это группа из 27 человек, в которую входят режиссеры и продюсеры, являющиеся лауреатами или номинантами «Оскара», а также победителями фестивалей категории «А» - Венеции, Берлина, Канн и так далее. Это 27 кинематографистов - ни одного чиновника, ни одного бюрократа. Среди них большая часть очень возрастных людей, которые далеко не всегда смотрят кино, далеко не всегда находятся в контексте мирового кинематографа. Уговорить, заставить их посмотреть фильмы – непросто. Потому что иногда для того, чтобы выбрать достойного кандидата, нужно посмотреть десяток-другой российских картин.

- Вы будете выдвигать «Чернобыль» в следующем году?

- Я не занимаюсь выдвижением своих картин. Никогда не показываю имеющие ко мне отношение фильмы и на «Кинотавре», который возглавляю 17 лет. Я считаю, что выдвигать имеет смысл только те фильмы, у которых есть шанс пройти в номинацию. А наибольшие шансы имеют картины, представленные на больших фестивалях - о них сразу пишет вся профессиональная пресса. Большие шансы у фильмов, попадающих в дистрибуцию в Соединенных Штатах - без поддержки мощных прокатных компаний там очень трудно пробиться. Фильмы Звягинцева имели все эти шансы. Их прокатывала в США Sony Pictures Classics, а это «фабрика» по борьбе за «Оскара». У них 25 побед в номинации «лучший иностранный фильм». И «Левиафан», и «Нелюбовь» были номинированы, вошли в пятерку лучших картин - это считается большим успехом.

- Процесс выдвижения американских картин, насколько я понимаю, не столь мучителен.

- Для них это очень легко. Продюсер выбирает, в какой номинации должна быть представлена его картина. Когда после проверки соответствия всем регламентам публикуют список допущенных, зарегистрированных фильмов, их в каждой группе может оказаться под 300 штук! Захотели и отправили - вот, собственно, и все.

Ну, а дальше начинается кампания, в которой важная роль отводится фестивалям. Призовой сезон начинается по факту с Венецианского фестиваля, который уже много лет назад облюбовали большие независимые американские студии. «Бердмен», «Гравитация», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга…», «Ла-ла-лэнд», «В центре внимания», «Джокер», фаворит этого года «Земля кочевников» - это все венецианские премьеры. Важной остановкой в «оскаровской» кампании является Торонто. Это крупнейший кинофестиваль и кинорынок Северной Америки. На этих очень важных площадках идет борьба за прессу: очень важна реакция профессионального сообщества. Те, кто пишет о кино, чувствуют себя в эти месяцы самыми важными людьми в киноиндустрии. И таковыми, без сомнения, и являются.

Актриса Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников".

А затем начинается борьба за разумную стратегию проката. Очень часто прокат сочетают с борьбой за «оскаровскую» награду. Он может либо провалить шансы картины, либо, наоборот, поднять их. Имеет значение репутация компании, продюсера, режиссера, актеров. Очень важны лоббисты - члены Академии, большие кинематографисты, актеры, режиссеры, которые, полюбив тот или иной фильм, не жалеют своего времени, энергии и сил, помогая этой картине. Самая главная задача – заставить членов Академии узнать о фильме и его посмотреть.

Важно понимать, что за профессиональные категории голосуют профессионалы. За категорию «лучший звукооператор», «лучший художник-постановщик», «лучший миксер звуковых эффектов» и т.д. голосуют члены соответствующих гильдий. Я сегодня голосовал как член Гильдии продюсеров за все, что имеет отношение к ключевым категориям: «лучший фильм», «лучший документальный фильм», «лучший короткометражный игровой», «лучший актер», «лучшая роль второго плана», «лучший режиссер», «лучший сценарий» и т.д. В общей сложности я проголосовал в 17 категориях.

- Ну и теперь ваши прогнозы, кто получит «Оскара-2021»?

- Все мы понимаем, что главный «Оскар» возьмет «Земля кочевников», актриса Фрэнсис Макдорманд наверняка получит свою третью статуэтку, а приз за «лучший международный фильм» достанется «Еще по одной» Томаса Винтерберга. Вообще выбор фильмов в этом году очень необычен. Это как будто программа какого-то фестиваля независимого кино: ведь из-за пандемии крупные студии отложили большинство релизов до следующего года…

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