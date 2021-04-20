Дмитрий Песков: Откажитесь от антироссийского психоза!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДАВАЙТЕ УСПОКОИМСЯ

Реагируя на недружественные акции, в том числе в ряде восточно-европейских стран, например, по высылке российских дипломатов, Песков предлагает подходить взвешенно и спокойно оценивать факты.

- Призываем всех успокоиться. Надо отказаться от массового антироссийского психоза. И конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются — дипломатично предложил пресс-секретарь президента Российской Федерации.

РЕАКЦИЯ НА НЕДРУЖЕСТВЕННОСТЬ

Несмотря на то, что обоснованием для антироссийских выпадов, как правило, служат надуманные или почти анекдотичные предлоги, в Москве готовы как к жесткому ответу, так и к дискуссии - и к нахождению в процессе обсуждения точек соприкосновения.

- Россия всегда реагирует на какие-то недружественные выпады. Мы этого терпеть не можем. Но мы остаемся открытыми к диалогу, - уточнил Дмитрий Песков.

НАПРЯЖЕННОСТЬ НЕ ИНИЦИИРУЕМ

Признавая то, что уровень напряженности вокруг нас серьезно повысился, пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что сама наша страна ни разу не оказывалась первой в «очереди обвинений».

- Действительно, между Москвой и рядом стран в последнее время возникает определенная напряженность. Но Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности, - заявил Песков.

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