Никак не уймутся: Прага хочет отнять землю у посольства России

Власти чешской столицы официально потребовали от российского МИДа вернуть в городское пользование часть земли в парке Фото: REUTERS

Набирает обороты затеянный чешскими властями скандал с высылкой из страны 18 российских дипломатов, которых причислили к «офицерам спецслужб».

Этот откровенно недружественный шаг был предпринят на фоне абсурдных обвинений нашей страны в причастности к взрывам складов с боеприпасами в Чехии, случившимся еще в 2014 году. Москва этот выпад без ответа не оставила и потребовала немедленного отъезда из РФ 20 сотрудников чешского посольства. Кроме того чехов лишили права нанимать на работу в свое дипмиссию российских граждан. Ведь у нашего посольства такой практики нет.

Казалось бы, можно поставить точку. Но Прага закусила удила и изо всех сил принялась вредить нам дальше. Сначала исключила госкорпорацию «Росатом» из участия в тендере на расширение АЭС «Дукованы» и не стала скрывать, что сделано это было по сугубо политическим мотивам. Дальше - больше! Власти чешской столицы официально потребовали от российского МИДа вернуть в городское пользование часть земли в парке

Стромовка, которую занимает посольство РФ. Мол, русские «оккупировали» эту землю после событий 1968 года. «Через 53 года оккупация должна, наконец, закончиться», - написал у себя в Twitter глава района «Прага-7» Ян Чижинский.

В МИД РФ в ответ напомнили, что земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих до сих пор соглашений. А также дали понять, что рвать их - себе дороже выйдет, поскольку «у чешской стороны тоже есть немалая недвижимость в центре Москвы».

Прага, видать, осознала, что дело принимает серьезный оборот, и как мелкий шкодник бросилась просить помощи у сильного дяденьки. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД, заявил: «Мы бы приветствовали, чтобы другие страны Евросоюза и НАТО тоже провели высылку офицеров российских спецслужб. Ожидаем, что реакция наших союзников будет более сильной».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия чешской стороны и ситуацию с расследованием взрывов в 2014 году «маразматическим парадом».

- Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека... Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического – было следствие, было расследование, ни к чему не пришло, - сказала Захарова.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действия Чехии выглядят как попытки быть похожими в непредсказуемых действиях «на своих старших товарищей за океаном».

- Мы такое поведение Праги считаем безосновательным, разрушительным с

точки зрения двусторонних отношений, - подчеркнул Песков.

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