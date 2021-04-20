Ни дня без скандала: Западу больше не нужны причины, чтобы ссориться с Россией

В горячечном запале премьер Чехии Бабиш как отрезал: все материалы расследования российской террористической атаки сделаем достоянием общественности! Через день, правда, передумал Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов в чешском Врбетице в 2014 году «маразматическим парадом». Дипломатический язык нашего времени? Лет 20-30 назад представить было невозможным, чтобы мидовцы выдали бы такое в адрес руководства другой страны. А сейчас можно с Захаровой только согласиться: ну как иначе можно назвать действия нынешней Чехии, которой управляет коллективный Швейк?

Канву событий все помнят. Чешский виде-премьер собирается в Москву за «Спутником V», потому что она жизненно необходима для страны, которая сидит на тотальном карантине из-за ковида. За два дня до визита вдруг, как ошпаренный, отменяет вояж.

Но не понос, не золотуха тому причиной. Оказывается, как срочно вскрылось по материалам чешских спецслужб, злобные русские былинные Петров и Боширов семь лет назад взорвали склад с оружием и боеприпасами в забытым богом селе Врбетице. Причем сделали это особо цинично - взорвали дважды. И с тяжелыми последствиями - погибли два чеха.

Визит отменяется, 18 российских дипломатов из Праги изгоняются. Участие российского Росатома в предстоящем тендере по строительству пятой очереди АЭС «Дукованы» (цена вопроса - 6 млрд долларов), когда-то построенной «чешским братушкам» щедрым Советским Союзом, отменяется. Российскую вакцину - в пропасть! Вражеская Россия не будет прививать чехов от заразы без какого-то своего корыстного интереса (цена вопроса глобальной вакцинации против ковида - 100 млрд долларов в год).

В горячечном запале премьер Чехии Бабиш как отрезал: все материалы расследования российской террористической атаки сделаем достоянием общественности! Через день, правда, передумал: этим русским не следует знать, как мы их на божий свет вытянули. Еще обещание: призвать союзников по ЕС и НАТО поддержать подвергшихся российской террористической атаке еще в 2014 году чехов и выразить с ней солидарность, выслав московских дипломатов, кто сколько может, из своих стран.

Еще через день: нет, это не была атака против государства Чехия, а попытка уничтожить запасы вооружений и боеприпасов частного лица, к тому же не чеха, а болгарина, который собирался продать их Украине, уже тогда доблестно сражавшейся с полчищами русских на Донбассе. То есть склад боеприпасов чешские военные сдавали в аренду частным предпринимателям, которые, как мы знаем благодаря Марксу, за 300 процентов прибыли маму родную продадут.

Дальше - больше. Дескать, раскрытое российскими и белорусскими спецслужбами покушение на Лукашенко, за которым стояли американцы, потребовало срочно вбросить информационную «дохлую собаку», чтобы отвлечь внимание мировой публики от этого злодеяния, но уже не Москвы, а Вашингтона…

Голова кругом, правда? «Маразматический парад» - точное определение. Но в чем смысл устраивать папуасские пляски с копьями на дипломатических коврах?

Увы, ковров этих больше нет. Есть «дипломатический октагон», где ведутся бои без правил. Даже не до первой крови - ее маловато будет, а до впечатывания противника-врага лопатками в мат и до его капитуляционных хлопков ладошкой по этому мату. Вот такими дипломатическими нравами современности и было спровоцировано, скорее всего, знаменитое непечатное выражение Сергея Лаврова.

Зачем правительству Чехии нахлобучивать на себя большую пилотку Швейка? Ведь, казалось бы, страна с демократическими устоями, красивой столицей, которую сдавали каждому сильному пришельцу, чтобы чего не порушил сгоряча. Выгода-то от нынешнего «маразматического парада» какая им обломится? Ведь совершенно ясно, и не только нам (иначе бы уже все их союзники по ЕС и НАТО рвали на груди рубаху за «поруганных чехов»), что ими просто попользовались. Кто - не будем показывать пальцем, это не дипломатично. А использованное средство дальше переживает свою судьбу самостоятельно, в лучшем случае утешаясь лицемерными похвалами спровоцировавших их «старших партнеров».

Какой вывод следует из чешского «маразматического парада»? Любое приближение к нормальности в отношениях с Россией со стороны какой-либо страны-члена ЕС или НАТО будет брутально оборвано их главным кукловодом (дипломатично не показываем на него пальцем). Ведь явно Чехия, собираясь получить помощь у России, ломала, даже вопреки своим русофобским традициям, уже сформировавшийся конфронтационный консенсус западников: «Никакой российской вакцины! Никакого конструктива с новой «империей Зла»!» Потому что брошенный Москвой Западу вызов в защиту собственных интересов подрывает всю мораль «демократической стаи»: нет правды кроме той, которую мы провозглашаем, и только мы - ее хранители.

Одним словом, чтобы не впасть в ложный пафос, достаточно просто констатировать: Запад в поддержании конфронтации с Россией в конкретной причине не нуждается. Она сформулирована еще баснописцем - «ты виноват уж тем…» Причины создаются конвейерным способом и с опорой на голливудскую проверенную временем традицию. Призывать наших «партнеров» читать книги, а не комиксы, бесполезно. Вот и получается большой «маразматический парад».

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