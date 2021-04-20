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В мире20 апреля 2021 17:10

Как подобает мужчине: Президент Чада погиб в бою с мятежниками

Глава республики получил смертельное ранение через неделю после своего переизбрания на шестой срок
Евгений СУЧКОВ
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Глава республики получил смертельное ранение через неделю после своего переизбрания на шестой срок

Глава республики получил смертельное ранение через неделю после своего переизбрания на шестой срок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Непредставимая в XXI веке история случилась в центральной Африке. Идрисс Деби Итно, возглавлявший страну последний 30 лет, умер от ран, полученных в ходе боев против повстанцев, которые вторглись на север страны. В свое время Деби сам пришел к власти в результате военного переворота, и теперь пал от руки тех, кто вознамерился свергнуть его.

- Глава государства, верховный главнокомандующий вооруженных сил Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем народу Чада об этом, — заявил официальный представитель армии, генерал Азем Бермандоа Агуна.

Бессменный президент, правивший африканской республикой с 1990 года, прибыл на передовую, чтобы лично руководить военной операцией против боевиков. По злой иронии судьбы смерть настигла верховного главнокомандующего через неделю после его переизбрания на шестой срок подряд — в ходе прошедших на прошлой неделе выборов он набрал 79,3 процента голосов избирателей. Если бы не роковая пуля, править страной он должен бы был до 2027 года.

В стране объявлен общенациональный траур, который продлится 14 лет.

Именно его победа на плебисците, как говорят, и стала поводом для вторжения из Ливии вооруженных формирований «Фронта перемен и согласия в Чаде». К поддерживающим оппозицию «сторонникам перемен», заявивших своей целью захват столицы и смещение Идриса Деби, присоединились и действующие в регионе радикальные исламисты из запрещенных в России организаций «Исламское Государство» и «Аль-Каида».

Именно чтобы показать единство армии и народа в борьбе с этим адским бульоном президент и прибыл на передовую.

Теперь, после кончины главнокомандующего, страну возглавит созданный армией Национальный совет переходного периода во главе с сыном погибшего 37-летним генерал-лейтенантом Махаматом Идрисом Деби. Правительство и парламент будут распущены, а новые органы власти создадут в течение следующих 18 месяцев.

Стоит отметить, что ранее сообщений о планах убитого президента посетить передовую, равно как и его участии в боевых столкновениях не поступало. Это дает основания предполагать, что речь может идти о военном перевороте, совершенном в республике.

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