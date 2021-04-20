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Политика20 апреля 2021 17:45

Если в Крыме нет воды: В список виновных угодили экс-президенты Украины

Крымские парламентарии указали СК России на тех, кто устроил водную блокаду полуострова
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Крымские парламентарии указали СК России на тех, кто устроил водную блокаду полуострова. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Крымские парламентарии указали СК России на тех, кто устроил водную блокаду полуострова. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Парламентарии Крыма подготовили для Следственного комитета России материалы, которые свидетельствуют об огромном материальном ущербе. Речь идет о водной, энергетической и транспортной блокаде полуострова Киевом.

"Ответят перед судом и энергетические террористы, и подстрекатели крымофобии", - заявил СМИ глава регионального парламента Владимир Константинов, которого попросили рассказать о содержании материалов.

Со слов депутатов в списке виновных в водной блокаде Крыма - семь человек, которые хорошо знакомы всем украинцам. Среди них вице-премьер республики Ленур Ислямов, постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, известный в экстремистских кругах депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, и его коллеги Рефат Чубаров и Андрей Сенченко. Но главные фигуранты дела экс-президенты Украины: Леонид Кравчук и Петр Порошенко, которые сделали все, чтобы крымчане пили опресненную воду из Черного моря.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям собрать все необходимые материалы с перекрытием подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Министерство сельского хозяйства Крыма откликнулось первым. Там сообщили, что ущерб нанесенный урожаям и животноводству превысил по региону 200 миллиардов рублей.

Напомним, в 2014 году Крым вошел в состав России после референдума, на котором большинство его жителей сделали свой выбор. И после этого Киев перекрыл идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Отметим, что до 2014 года Киев также снабжал крымчан по остаточному принципу, отчего инфраструктура полуострова практически разваливалась. Тоже наблюдалось на Донбассе.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов отметил, настоящее заявление в СК России - не попытка давления на Киев.

- Крым никогда не будет просить напиться у украинских националистов, которые создали крымчанам сложности, мы сами решим этот вопрос и обеспечим жителей чистой водой, - отметил Мурадов.

В свою очередь Константинов объяснил, что материалы переданы в СК России для будущего суда, где украинских чиновников потребуют возместить Крыму миллиарды за нанесенный ущерб "их водной, энергетической и транспортной блокадой".

Отметим, что проблему с водой в Крыму решают силами военных-строителей Минобороны России.

Так недавно современные инженерные решения и сооружения позволили подавать более миллиона тонн пресной воды в Севастополь от нового водозабора. Благодаря новому инженерному сооружению удалось более чем в 3 раза снизить ежесуточный отбор воды из Чернореченского водохранилища.

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