Сергей Шойгу: Киев продолжает дестабилизировать Донбасс

Министр обороны России Шойгу провел заседание коллегии военного ведомства. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

- Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на заседании коллегии ведомства.

По оценке главы Минобороны, "военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной".

- Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России, - отметил министр.

Обстановка осложняется тем, что России приходится одновременно сохранять присутствие в Нагорном Карабахе и Сирии.

- Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) также наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В такой сложной оперативной ситуации российской армии приходится рассчитывать только на совершенствование своей армии и флота.

Шойгу перечислил успехи в перевооружении войск в 2020 году: войска получили более 3200 единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов. В 2021 году Северный флот получит почти 250 единиц современного вооружения, до конца года его доля на флоте достигнет 62,3%.

Отметим, что речь министр вел о самых современных видах вооружений, которые не имеют аналогов в мире. Шойгу заметил, что "в текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которые будут установлены "на атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны".

При этом, никто не может дать гарантий, что уже сегодня такие подводные лодки России не бороздят воды мирового океана. Где-то вдали от берегов России. Как бы, между прочего, Шойгу в своем докладе высоко оценил результаты арктической экспедиции Северного флота:

"В сложном по навигации проливе Кембридж впервые в истории Военно-морского флота осуществлено всплытие во льдах трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров. В ходе экспедиции выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе двух истребителей МиГ-31, которые прошли географическую точку Северного полюса и успешно решили другие задачи, - сказал министр.

Глава военного ведомства подчеркнул, что при подготовке органов военного управления Минобороны перешло на новые системы управления, выросло качество учебных стрельб и практических мероприятий. Это говорит о том, что если придется бить, то мы не промахнемся!

Убедиться в твердом моральном духе российской армии в ближайшее время смогут граждане более 50 городов от Мурманска до Севастополя, через которые пройдет тематический поезд Минобороны, оформление вагонов которого отражает героические страницы истории Вооруженных сил России, юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

- На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование, - предложил Шойгу.

В ЭТО ВРЕМЯ

Шойгу также заявил, что в Вооруженных силах выздоровело 99 процентов заболевших короновирусом. Коллегию завершило торжественное награждение военных врачей за вклад в борьбе с COVID-19. Указом президента России Владимира Путина главный терапевт госпиталя имени Бурденко полковник медицинской службы Сергей Чернов был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.

Орденами Пирогова награждены заместитель начальника Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка» по медицинской части полковник медицинской службы Алексей Демьяненко и начальник филиала Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского полковник медицинской службы Виктор Сторожилов.

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