В московских школах перешли на электронные медсправки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об отмене бумажных справок о болезни объявил мэр столицы Сергей Собянин на своей страничке во «Вконтакте», подчеркнув торжественность момента: «Знаю, родители давно ждали это». Многие и впрямь очень обрадовались: удобно!

Технически дело организовано просто: объединили две электронные системы. Одна - «МЭШ»: Московская электронная школа, к которой подключены все школы города, в ней есть электронные журналы, электронные дневники учеников и т. д. Вторая – ЕМИАС: Единая медицинская информационно-аналитическая система, объединяющая городские поликлиники, через нее москвичи записываются к врачу. Раньше нужно было брать у педиатра справку о том, что ребенок болел, ставить печати, передавать в школу. По пути ученик, особенно юный, пару раз терял бумажку или забывал отдать. Теперь врач указывает дату открытия больничного в электронной медкарте, и запись сразу же отображается в школьном электронном журнале. Все, учитель в курсе. Таким же образом больничный закрывают, указав, если нужно, на какой срок ученика освободили от физкультуры.

О новшестве объявили на прошлой неделе, а фактически электронные справки стали оформлять раньше. В процессе внедрения, как бывает всегда, обнаружились моменты, которые потребовали «ручной доводки». То педиатр не дал бумажную справку, ссылаясь на новые правила, а в садике требовали именно бумажную. Было и наоборот: ребенка не пустили в школу с традиционным документом, потому что в электронном журнале не нашли отметки педиатра. К тому же к единой платформе подключены только учреждения столичной системы здравоохранения, а есть еще частные клиники, в которых обслуживаются многие москвичи и их дети по полису ДМС (добровольное медицинское страхование). Так вот там справки выдают обычные, бумажные. Не дублировать же теперь визиты к педиатру? Ну и еще во многих секциях и кружках справки о болезни тоже требуют - чтобы сделать перерасчет.

В столичном Департаменте здравоохранения нас заверили: все проблемы улаживают по мере возникновения. И объяснили: бумажные справки имеют прежнюю юридическую силу. Поликлиники могут их выдавать, если есть такая потребность. А образовательные учреждения обязаны принимать. Перевод справки в электронный формат должен сделать жизнь горожан проще, а не усложнить ее. Такая справка не испортится и не потеряется, а врач сможет просмотреть всю историю ранее оформленных справок пациента в электронной медкарте, так как они хранятся централизованно.