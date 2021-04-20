Банда украинских националистов запугивала Екатеринбург, чтобы привлечь новых сторонников

"Русское мясо" не в курсе, что эта фотография ушла с отчётом в Киев

ИХ ЦЕЛЬ — РАСКОЛОТЬ СТРАНУ НАДВОЕ

20 апреля — любимая дата правых радикалов, годовщина рождения их кумира Адольфа Гитлера. Самый подходящий день, чтобы преподнести подарок: рассказать, как бригада «славянских националистов» отрабатывает повестку украинских спецслужб и сеет межнациональную рознь в одном из крупнейших городов России.

Итак, место действия — Екатеринбург. Именно сюда собирался бежать Ельцин 30 лет назад в дни августовского путча. Потому что это был его базовый регион? Не только. Столица Урала — узловой центр: установишь над ним контроль, перережешь Транссиб, и страна развалится надвое. В прошлом десятилетии подобные планы, не скрываясь, озвучивали ведущие с московских либеральных радиостанций.

Поэтому там активны западные резиденты. В важнейший центр оборонной промышленности мы пустили их сами. В 1994 году, когда ельцинская Россия горела желанием дружить с США, те решили открыть генконсульство именно в столице Урала. И два следующих десятилетия работали с местным активом, продвигали атлантические ценности, раздавали гранты. Защита природы, поддержка секс-меньшинств, обличение «российской агрессии».

Правда, последние годы Россия усилила законы по борьбе с иноагентами. Активность «друзей» продолжается, но с далеко не прежним размахом.

Однако есть одно минное поле, на которое не готовы ступать даже заокеанские дипломаты. Это работа с российской оппозицией из числа националистов. Для нынешних Штатов «правый радикализм» — смертный грех, газеты полощут любого, заподозренного в белом расизме. Заниматься политическим самоубийством, контактируя с подобными людьми, ни у кого желания нет.

Но за такие грязные задачи с удовольствием берутся младшие партнеры, во всем готовые услужить США.

ЖОВТО-БЛАКИТНЫЕ НКО

Ходить далеко не надо — Екатеринбургское консульство Украины сидит в одном здании с дипмиссиями США и Британии. Но, конечно, и оно ничего не делает напрямую — проводниками иностранной мягкой силы выступают работающие под его началом некоммерческеские организации (НКО).

В небольшом доме по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 9, зарегистрировано аж два подобных юрлица: «Благотворительный фонд поддержки российско-украинских инициатив» и Региональная общественная организация «Дом дружбы «Украинцы на Урале». У них общий учредитель — некто Оксана Щербина.

Украинский национализм тесно переплетён с бизнес-схемами

Если вбить ее данные в общедоступную базу юрлиц, можно узнать, что на эту же женщину было зарегистрировано еще семь уже вполне коммерческих компаний, занимавшихся торговлей с многомиллионными оборотами. Однако все из этих юрлица в разные годы (некоторые — совсем недавно) почему-то ликвидированы. Это один из признаков схематоза: ведешь мутные операции через фирмешку, потом ее закрываешь — и концы в воду.

Впрочем, мы далеки от мысли обвинять Оксану Щербину в политической или тем более незаконной деятельности: возможно, она просто «номинал» (этакий «зиц-председатель Фунт», на которого повешен десяток юрлиц, а управляют совсем другие люди).

Но все это объясняет, каким образом происходит теневое финансирование политических проектов. Зарубежным кураторам (например, из Киева) ничего не стоит попросить своего «социально ответственного» бизнесмена купить у екатеринбургского торгового дома товар по цене выше рыночной. Часть прибыли, конечно, владельцы положат в карман, но другую — по негласному договору направят на политическую активность. Схема совершенно легальна, никого поймать за руку невозможно.

Если бы украинские НКО занимались только чтением стихов Шевченко на фестивалях национальной кухни, вопросов бы не было. Россия, в отличие от молодых демократий, не угнетала другие национальности, а всегда помогала им развиваться. В том числе и украинцам.

Но в прошлом году под крышей «жовто-блакитных» НКО возникла еще одна организация. Неформальная. Объединение молодых людей под названием «Восход». Сперва они собирались просто для занятий спортом, но вскоре приобрели черты полноценной боевой группы правого толка.

Фото с тренировок "Восхода". Футболка "Вотан-Югенд" - отсылка на молодёжную организацию третьего рейха "Гитлерюшенд"

ОТ ФИЗПОДГОТОВКИ ДО НАЛЕТА НА ПАНК-КОНЦЕРТ

2016 год. Я беседую с одним из видных екатеринбургских праворадикалов — Максимом Вахромовым. Ранее этот человек привлекался к ответственности за размещение в Сети экстремистского контента. Убрав диктофон, я предлагаю ему поговорить более откровенно. И он признается, что контактирует с «Правым сектором» (запрещенная в РФ украинская экстремистская организация — ред.). И не видит в том ничего плохого.

То есть связи российских ультраправых с киевскими — история не новая. Неудивительно, что часть людей, называющих себя «русскими (или славянскими) националистами», после 2014 года поддержала Украину. Поэтому воссоединение с Крымом они называют оккупацией — мол, «часть свободного украинского народа стала пленницей россиянского тоталитаризма» (буквально).

Но Максим Вахромов даже тогда был немолод — ему на тот момент было под 45. А сейчас на свердловскую правую арену вышло новое поколение — 16-25-летних.

2021 год. Со мной связывается Сергей (в целях безопасности имя изменено) — бывший участник боевки «Восход». И делится подробностями.

Эта екатеринбургская молодежная группировка возникла 8-10 месяцев назад. Многие активисты — регулярные посетители культурных мероприятий украинских НКО. Их можно было бы назвать «членами диаспоры» — но от Украины у этих парней осталась в лучшем случае фамилия (предки-малороссы переехали на Урал при царе). Однако взрослые умело помогали молодняку «обратиться к корням».

Поначалу мероприятия «Восхода» были невинными — просто совместные тренировки по рукопашному бою в спортзале, человек по 10-20. Молодежь любит ощущение силы, сплоченности, братского плеча.

Важная часть тренировок — коллективное фото с украинским флагом (эти горделивые «себяшки» можно найти в соцсетях активистов «Восхода»). Нет, я ничего не имею против жовто-блакитного прапора. Но не когда официальный Киев кричит о «русско-украинской войне», убивая мирных жителей в Донбассе.

— У них идеология: «Киев — мать городов русских, поэтому настоящий русский должен быть украинцем», — рассказывает мне Сергей.

К полноценным боевым операциям перешли осенью 2020 года. Кстати, чуть ранее, в августе того же года, руководителем Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины стал полковник Кирилл Буданов, уже занимавшийся внешними операциями — например, попыткой теракта в 2016 году в Крыму с помощью диверсионной группы.

После — значит вследствие? Это уже вопрос к компетентным органам.

В ночь с 8 на 9 октября 2020 года около пятнадцати молодчиков из «Восхода» устроили налет на клуб «Синдром» — в ста метрах от екатеринбургской мэрии и в шестистах метрах от ГУ МВД по Свердловской области. В «Синдроме» тогда проходил концерт молодежных панк-групп. Всех, кто выходил из клуба, «Восходовцы» избивали, расстреливали из травматов. Видео есть в Сети.

По подозрению в причастности к погрому были задержаны шесть активистов «Восхода» (их данные есть в редакции). Но — оцените иезуитство взрослых кукловодов. Для возбуждения уголовного дела и расследования необходимо заявление от пострадавших. А суть субкультуры панков — антисистемность. Для них обращаться в полицию — «зашквар». Хотя самим «восходовцам» необходимость атаковать именно панков объясняли так:

— Это леваки-антифашисты, враги правого движа (вспоминает в беседе со мной Сергей).

ИНТЕРВЬЮ С ФАНАТОМ СС

Одной из следующих резонансных акций боевки стало нанесение граффити «Убивай русских». Такая надпись появилась в екатеринбургском районе «Ботаника» чуть больше месяца назад. Фото вмиг разлетелись по правым группам Сети: смотрите, мол, что «в Екате чурки творят» (а кто же еще?).

Одной из следующих резонансных акций боевки стало нанесение граффити «Убивай русских» Фото: ВКонтакте

— На самом деле надпись нанес активист «Восхода», — рассказывает Сергей. — Задача была раскачать народ, показать, что «россиянские менты не контролируют город». Ну и привлечь в организацию новых сторонников.

В общем, классическая провокация. И опять: я сильно сомневаюсь, что молодняк придумал такое сам. Чувствуется рука эксперта по психологической войне с солидным опытом гибридных операций. Хотя исполнителями, конечно, выступили отечественные иванушки-дурачки.

Нахожу в соцсетях Михаила Салащенко — одного из видных членов «Восхода». Молодой человек атлетического сложения, студент-старшекурсник одного из екатеринбургских вузов.

Его страница ВКонтакте говорит сама за себя: подписан на неоязыческие и ультраправые группы (вот название одной: «Расовая красота. Ода красоте белого человека»). А в графе «войсковая часть» молодой человек указал: «Дивизия «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер».

Скриншот ВК-страницы Салащенко и странные нравы свердловских националистов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Предлагаю пообщаться. В телефонном разговоре со мной Михаил Салащенко не отрицает участия в «Восходе» — хотя и, по собственным словам, в прошедшем времени: проводил для парней занятия по физподоготовке. Это чистая правда — Салащенко мелькает на отчетных фото «Восхода», о которых я писал выше.

Перехожу к главному — граффити на «Ботанике».

— Кто это сделал, вы не в курсе?

— Нет, по-моему, этого человека так и не нашли.

— Ну то есть сами «восходовцы» могли это сделать?

— Ну, возможно, но я не думаю, что это они. Хотя типа там такие ребята, от которых все что угодно можно ожидать. Ну да, может быть… Я просто слышал от кого-то, что это была провокация.

На странице Вконтакте экс-участник "Восхода" не скрывает симпатий к Гитлеру Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— А провокация для чего?

— Ну, типа, чтобы люди увидели: вот такое пишут [«убивай русских»], и надо как-то призадуматься, — кто [пишет] с такими целями.

Похоже, нашу версию об истинных авторах антирусского граффити можно считать доказанной. Ее подтверждают и сотрудники уральских правоохранительных органов по борьбе с экстремизмом, с которыми я неформально консультировался в ходе этого расследования.

Продолжаю общение. Разумеется, мой собеседник, как и его друзья, недоволен «миграционной политикой государства» и «войной с Украиной». Под конец Салащенко сообщает мне: по его ощущениям, некоторые члены «Восхода» скоро сядут (аудиозапись разговора есть в редакции). Похоже, знает об их деяниях больше, чем говорит.

А украинский флаг, с которым боевка не стесняется фотографироваться даже у мэрии Екатеринбурга, мой собеседник объясняет так: «Война [в Донбассе] нам не нужна, и Украине тоже не нужна».

Только в этой войне правые радикалы поддерживают лишь одну сторону. Не нашу.

16 апреля, за три рабочих дня до публикации материала, я отправил в правоохранительные органы Свердловской области пресс-запрос: известно ли им о деятельности данной молодежной группировки?

Ответа до сих пор нет.