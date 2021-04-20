Что будет, если в России запретят наличные

Доля безналичных операций в России с каждым годом растет. По последней статистике Центробанка, она уже превысила 70%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доля безналичных операций в России с каждым годом растет. По последней статистике Центробанка, она уже превысила 70%. Тем не менее в нашей стране еще очень много людей, которые доверяют только наличным. И переубедить их уже вряд ли получится. К такому выводу пришли аналитики Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Московской школы управления Сколково. Для этого они опросили 1600 россиян старше 18 лет из 70 регионов РФ.

КАРТА ЕСТЬ ПОЧТИ У ВСЕХ

Как выяснили эксперты, хотя бы одна банковская карта есть у 87% населения России. Для сравнения, еще четыре года назад таковых было только 74%. При этом оставшиеся 13% опрошенных осознанно отказываются от того, чтобы иметь на руках «пластик». То есть они знают, как пользоваться картой, но все равно не хотят ею расплачиваться.

- Чаще всего те, кто не пользуется картами, делают это по трем основным причинам: из-за привычки пользоваться наличными (36%), недоверия банкам (31%) и технологиям (17%). Причем их отношение к безналичной оплате не изменила даже пандемия, - говорит Егор Кривошея, руководитель направления исследований Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ.

По словам эксперта, это в том числе связано с теневыми доходами и нежеланием людей раскрывать структуру своих расходов. Этих людей не переубеждают даже явные преимущества банковских карт - например, кэшбек, процент на остаток и другие бонусы по программам лояльности. Около 16% респондентов считают, что они лучше контролируют свои расходы, расплачиваясь наличными.

ИМЕЕМ БОНУСЫ, ХОТИМ КЭШБЕК

Примечательно, но, несмотря на очевидную выгоду, далеко не все клиенты пользуются бонусами, которые предлагают банки. Как показал опрос, более половины россиян (около 60%) не получают никаких привилегий, связанных с использованием банковской карты. Многие из них либо ничего не знают о программах лояльности, либо не считают их выгодными.

К примеру, кэшбек со своих покупок получают лишь 15% пользователей. При этом наиболее распространенный «заработок» с кэшбека у этих людей составляет от 100 до 500 рублей. В относительном выражении - это от 1 до 5% от всех трат.

Процент на остаток по счету получает лишь каждый десятый опрошенный. Но треть из них даже не знают, какой конкретно доход им идет. А остальные считают, что в среднем они зарабатывают около 3% годовых.

- Примечательно, что треть держателей карт получают бонусы в качестве платежной программы лояльности, но большинство (39%) хотели бы получать кэшбек деньгами, - рассказывает Егор Кривошея.

При этом появились и продвинутые клиенты - так называемые «ловцы бонусов». Они ищут любые возможности, чтобы сэкономить при покупках или заработать максимальный кэшбек, используя различные программы лояльности.

ОТМЕНА НАЛИЧНЫХ И ВВЕДЕНИЕ КОМИССИИ ЗА ОПЕРАЦИЮ

Кстати, еще один интересный момент. Эксперты задавали опрошенным несколько гипотетических вопросов. К примеру, что они будут делать, если власти полностью запретят наличные или, наоборот, полностью запретят безналичную оплату. Ответы, честно говоря, удивили экспертов.

Несмотря на то что оплата картой, как правило, удобнее и выгоднее, лишь 15% будут абсолютно недовольны, если безналичные транзакции попадут под запрет. А вот на отмену наличных недовольных будет вдвое больше - 32%. Объяснить это рационально невозможно. Привычка - вторая натура.

А вот введение комиссии за каждую транзакцию по карте будет воспринято негативно большинством опрошенных. Около 85% в таком случае либо вовсе откажутся от банковской карты, либо станут ею значительно реже пользоваться и вернутся к наличным. К слову, подобный сценарий в России маловероятен. Во многом из-за того, что стоимость денег в нашей стране положительная (она зависит от ключевой ставки, которая составляет 4,5% годовых). В отличие от развитых стран Европы, где ставки уже много лет нулевые, и банкам приходится все больше зарабатывать на комиссиях за те или иные услуги.

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