Скажите: сыр! Девять продуктов, которые делают нас счастливее

Даже если у вас непереносимость молочных продуктов, один кусочек сыра - не повредит Фото: Shutterstock

Весной у многих силы на исходе. Сказываются стрессы. Как понять, что с организмом что-то не то?

Кандидат психологических наук, учредитель Института глубинной психологии и методов психокоррекции, транзактный аналитик-скриптолог Ева Поплавская на конференции «Точка опоры» назвала следующие симптомы.

Среди наиболее распространенных реакций организма на стресс, выделяют:

- нарушение сна;

- мигрени, частые головные боли;

- запоры, диарея;

- ухудшение памяти;

- понижение либидо;

- нарушения, связанные с менструальным циклом;

- хроническая усталость;

- панические атаки;

- выраженные изменения аппетита;

- нарушения дыхания.

Конечно, эти симптомы, особенно их сочетание - повод для похода к врачу. Но есть способы самим поднять себе настроение, почувствовать себя более счастливыми.

Самый простой из этих способов — сходить к холодильнику. Но не сметать всё подряд. И уж точно не переедать. Есть вполне определенные продукты, которые реально могут влиять на настроение. Они помогают бороться со стрессом.

Это:

1. Морская рыба

2. Гречка

3. Овсянка

4. Бананы

5. Шоколад (темный)

6. Индейка

7. Сыр

8. Клубника

9. Зелень (рукола)

- Даже если у вас непереносимость молочных продуктов, один кусочек сыра, например, с плесенью, - не повредит, - считает Ева. - Зато точно сделает вас более счастливым человеком.

Почему так? Оказывается, 95% серотонина, гормона радости, локализовано в кишечнике. Это основной источник серотонина в крови. И только 5-10 % синтезируется шишковидной железой — из жизненно необходимой кислоты, триптофана.

Ева Поплавская также назвала несколько простых занятий, которые помогают снизить уровень стресса.

Например, прослушивание музыки снижает уровень стресса на 61%. Хорошо для этих целей подходит концерт для трубы Гайдна или бранденбургский концерт Баха, а также джаз.

Чашечка чая или кофе снижает стресс на 54%. Прогулка - на 42%.

Но лучше всего снимает стресс чтение! Сразу на 68%. Причём для нормализации пульса и расслабления мышц достаточно читать всего в течении шести минут.

Отличная новость!

Читая эту заметку вы не просто узнали что-то новенькое, но и стали немножко счастливее!

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