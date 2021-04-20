Перед замужеством купила евро на 14 миллионов рублей: куда пропали деньги Валентины Легкоступовой

По какому-то роковому стечению обстоятельств Валентина Легкоступова умерла на 40-й день после свадьбы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О покойниках или хорошо или ничего, эта народная мудрость в случае со смертью заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой не работает. Вот уже почти 8 месяцев тянется доследственная проверка по факту смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» и все это время ее обильно поливает грязью, казалось бы, самый близкий человек, последний муж, яхтсмен Юрий Фирсов.

По какому-то роковому стечению обстоятельств Валентина Легкоступова умерла на 40-й день после свадьбы. До сих пор не ясно, что же случилось. Установлено лишь, что у артистки была закрытая черепно-мозговая травма. Но как она ее получила: упала сама или ее толкнули, до сих пор разбираются. Дети Валентины Легкоступовой уверены, Фирсов прямо или косвенно виноват в случившемся.

- Он как минимум спаивал маму, у которой была непереносимость алкоголя, о чем он хорошо знал. А вот мотив понятен – наследство. Он первым вступил в права и оформил все документы. Живет в квартире мамы, где ему принадлежит всего одна четвертая. Согласитесь, странно, тем более, если вспомнить его заявления о том, какой он богатый и успешный человек, - прокомментировала kp.ru Анэтта Бриль, старшая дочь Валентины Легкоступовой.

Вдовец действительно ни раз заявлял, что Валентина Легкоступова до знакомства с ним жила, мягко говоря, бедно. Под своими словами он и сейчас готов подписаться.

- У Вали вообще не было денег. Я полностью содержал ее, платил по ее долгам и кредитам, давал деньги ее сыну Матвею. Я на тот момент продал одну из своих яхт и мы жили на эти деньги, - рассказал «КП» Юрий Фирсов.

КУДА ИСЧЕЗЛИ ДЕНЬГИ ПЕВИЦЫ?

Но так ли все на самом деле? Чтобы разобраться в том, кто и кого содержал, «Комсомолка» решила изучить документы.

Помимо доходов от концертов и выступлений на корпоративах в свои 54 года Валентина Легкоступова работала на двух работах. Она была сотрудницей московского «Творческого объединения солистов и исполнителей». Судя по справке, которая есть в материалах проверки, в месяц Легкоступова получала 148 тысяч рублей. При этом ей не нужно было постоянно находиться на рабочем месте, достаточно было просто принимать участие в концертах.

Вторым местом работы была Администрация города Феодосии, где Валентина Легкоступова была начальником отдела культуры. Сколько зарабатывала певица-чиновник, держится в секрете. Но должность обязывала ее каждый год заполнять и выкладывать в открытый доступ декларацию о доходах.

В последней декларации от 2019-го года Валентина Легкоступова в качестве имущества указала дом, два земельных участка, квартиру, гараж и два автомобиля. На список Форбс, конечно не тянет, но и бедной не назовешь.Все это имущество будет разделено на четверых: вдовца, мать певицы, дочку и сына.

Еще один интересный документ, который оказался в распоряжении kp.ru, это заявление Валентины Легкоступовой на покупку валюты в одном из российских банков. За несколько недель до знакомства с Юрием Фирсовым артистка обменяла на валюту 14 миллионов рублей. Кроме того, в это же время на ее личном счете в банке хранилось более 600 тысяч рублей ( выписка есть в распоряжении редакции).

Судя по справке, которая есть в материалах проверки, в месяц Легкоступова получала 148 тысяч рублей

Интересный факт, уже через восемь месяцев после знакомства с Фирсовым ни валюты, ни денег на российских счетах не окажется. По версии детей певицы, Валентина Легкоступова могла не разглядеть в последнем муже альфонса. Юрий Фирсов же эти обвинения продолжает отрицать. Правда, во всей этой грустной истории его больше всего продолжают волновать именно деньги.

- В моем рюкзаке было 30 тысяч евро. Я не успокоюсь, пока их не верну, - заявил kp.ru вдовец.

Но чьи это были деньги: Фирсова, как сам он уверяет, или Легкоступовой? Совпадение или нет, но те самые 14 миллионов рублей Легкоступова обменяла в банке именно на евро.

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