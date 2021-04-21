Бразильские ученые доказали: обычная специя из магазина может убить коронавирус

Куркумин дает противовоспалительный эффект и смягчает вредное воздействие окружающей среды Фото: Shutterstock

Бразильские ученые, похоже, нашли вполне дешевое вещество растительного происхождения, способное побороть коронавирус. Они проанализировали существующие на данный момент исследования куркумина, который содержится в корне растения куркума и продается в обычных магазинах в качестве специи. И Выяснилось, что куркумин, помимо других полезных свойств, вполне способен сломить SARS-CoV-2. Это вещество широко известно как антиоксидант, то есть замедляет процессы старения. Куркумин дает противовоспалительный эффект и смягчает вредное воздействие окружающей среды. Но победа над коварным коронавирусом?

«Комсомолка» обсудила с иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым перспективы лекарств на основе куркумина в лечении коронавирусной инфекции.

- У куркумина действительно много точек для применения. Согласно статье бразильских коллег, были проведены широкие исследования in vitro (на культурах клеток, а не для живых организмов) эффективности этого вещества относительно вируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа, гепатита C, цитомегаловируса, даже относительно ВИЧ. Оказалось, что SARS-CoV-2 куркумин подавляет даже лучше, чем, например, тот же гидроксихлорохин, препарат, который использовали для терапии ковида в начале пандемии, - говорит Николай Крючков.

Куркумин очень хорошо переносится, то есть его можно применять до 12 гр в сутки и трудно представить себе препарат, который можно было бы выпить в таком количестве и не отравиться, отмечает наш эксперт.

- Это большой плюс, как и то, что куркумин прекрасно работает против вирусов на культурах клеток. Он воздействует на главную протеазу вируса SARS-CoV-2, а это необходимый элемент для размножения, если можно так сказать, для репликации вируса внутри клеток. Кроме того куркумин связывает сам S-белок в его определенном участке, в результате коронавирус не может проникать в клетки и там действовать. Также куркумин, хоть и в меньшей степени, но действует относительно рецепторов АПФ2 и ряда других поверхностных белков коронавируса, - говорит Николай Крючков.

Однако нужно понимать, что эта прекрасная картина подавления вируса SARS-CoV-2 куркумином наблюдается только в пробирке, а не внутри живого организма, напоминает эксперт. Очень часто случается так, что какие-то препараты прекрасно работают в пробирке, но, к сожалению, оказываются неэффективными в живых организмах и бесполезными для лечения реальных больных.

- Минусы куркумина состоят в том, что он плохо растворим в воде, малоустойчив и быстро выводится из организма, а это делает сложной задачу по достижению его высокой концентрации в организме. Поэтому ученые и предлагают использовать лекарственные наноформы куркумина для того, чтобы улучшить его биодоступность, то есть, чтобы он хорошо работал как медицинский препарат, доставлялся в нужной концентрации к определенным органам. В целом, это перспективный путь. Уже давно ведутся исследования по созданию наноформ лекарств, в частности, для лечения онкологии, - отмечает Николай Крючков.

Наноформа – это когда берутся очень маленькие частицы одного вещества, для них создается оболочка из другого вещества, и это улучшает и проникновение в клетки организма, и точность доставки «посылки» по адресу, то есть попадание в нужный орган и с той массой «посылки», которая нужна для лечения. Перспективы у такого подхода есть, отмечает наш эксперт, особенно при терапии средних и тяжелых форм ковида, потому что при коронавирусной инфекции воспаление разворачивается каскадом и порой заканчивается цитокиновым штормом. Идет мощное поражение легких и других органов, а в конце – фиброз (формирование рубцовой ткани в легких как результат воспаления, что затрудняет дыхание, - прим. ред.).

- Поэтому, если удастся применять наноформы куркумина, чтобы снизить риск худшего сценария ковида хотя бы на 20%, это уже было бы большое достижение, - уверен Николай Крючков. – Однако подчеркну, что это – хорошая теория, но клинических доказательств, что препараты с куркумином будут работать именно так, нет.

- Можно ли рекомендовать заболевшим ковидом пить препараты с куркумином?

- Все наноформы лекарства дорогие, а в случае с куркумином эффективность никак не подтверждена клинически, поэтому сейчас, скорее, нет. И поймите, что обычный куркумин, в БАДах, вам никак при ковиде не поможет, даже если вы его много выпьете. Он не дойдет до цели. Так что, кидаться на все продукты, которые содержат куркумин, именно с этой целью не стоит.