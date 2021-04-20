Олег Митяев представит документалку про Иосифа Бродского, для которой написал музыку и спел романсы

По сюжету фильма во сне альтер-эго Иосифа Бродского переносится в современный Петербург

Про Иосифа Бродского — нобелиата и гения словесности — было снято несметное количество документальных картин. В России, Италии и США. Но новый фильм Николая Якумчука нельзя назвать полновесно документальным. Скорее, это музыкальное осмысление поэзии Бродского с обилием хроники. Музыку к фильму написал бард Олег Митяев. Он же исполнил песни и романсы на стихи поэта. Он и представит картину «Сон о Бродском. Голоса и тени» 23 апреля в кинотеатре «Эльдар» в 19-00.

По сюжету фильма во сне альтер-эго Иосифа Бродского переносится в современный Петербург. Молодым и неизвестным никому он бродит по городу в белые ночи, вспоминая голоса и тени всех, кто с ним дружил, ссорился, восхищался и порицал. Картина обильно снабжена массой документальных кадров — фото, видеофрагменты с Анной Ахматовой, Иосифом Сталиным и Борисом Пастернаком, голос Бродского и размышления. В формате мокьюментари показаны родители поэта, его друзья и сам Бродский. Для этого в картине присутствуют настоящие актеры: Леонид Мозговой («Молох», «Телец», «Русский ковчег»), Андрей Краско, и Юрий Назаров («Маленькая Вера», «Давайте поженимся»).

Песни и романсы на стихи Иосифа Бродского исполнил Олег Митяев.