Ударим по тунеядству!

Вятские депутаты предлагают злостных дезертиров из трудового фронта принудительно отправлять на сельскохозяйственные работы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жизнь в России стала на столь богата - это я без всякой иронии, что миллионы здоровых и молодых людей могут спокойно паразитировать на теле общества, чудесно жить без всякой пользы своей стране.

По статистике только зарегистрированных безработных в России на январь 2021 года оказалось свыше 4,46 миллионов. Это почти 6% от всего трудоспособного населения. При этом работы всякой везде полно. Но молодежь на нее не зарится, потому как зарплаты часто такие маленькие, что почти сравнимы с пособиями по безработице. Так зачем копать, штукатурить, красить, если можно и за безделье получать деньги, а тем временем, например, мошенничать в интернете. А то и чего похуже — торговать наркотиками.

Ужаснувшись такой картиной, кировские депутаты предложили вернуть наказание за тунеядство, как это было в СССР и вынесли ту идею в Госдуму посредством своего представителя - главы комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко.

По словам Вячеслава Тимченко речь не о том, чтобы вернуться в точности к советскому опыту. Новые времена требуют и подхода нового. Но стержневая линия «Кто не работает, тот не ест» должна себя проявить. Тем более, что сейчас у нас очень не достает рабочей силы в сельском хозяйстве. Трудолюбивые гастарбайтеры не могут вернуться к нам на поля и фермы из-за короновируса. И уже скоро может образоваться нехватка продуктов и резкий рост цен на них.

Посему вятские депутаты предлагают злостных дезертиров из трудового фронта принудительно отправлять на сельскохозяйственные работы. И лично я, например, как человек работающий сызмальства, с депутатами абсолютно согласен. Только пока не ясно, как принудить тунеядцев к созидательному труду? Тут все ж таки жесть нужна, что-то вроде создания трудовых штрафных батальонов. Но это вряд ли понравится всяким там либералам, правозащитникам, оппозиционерам. Вся эта пятая колонна, несомненно, подымет вой, чуя, что могут прийти и к ним, задать вопрос: где и кем вы трудитесь? Какие ценности и какой продукт создаете вы для Отечества? Окажется, что в большинстве своем вся эта публика также паразитируют и самое место ей на полях, в свинарниках и коровниках Кировской области.

Поэтому за закон против тунеядства еще предстоит жестокая идеологическая борьба. Но я уверен, что большинство трудящихся, включая меня с супругой, почин депутатов вятских поддержат.

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