Илья Геркус рассказал, как Суперлига повлияет на Россию: «Если кто-то заберет больше денег, остальным останется меньше»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История с Суперлигой набирает обороты. ФИФА и УЕФА вступают в открытую конфронтацию с руководителями Суперлиги Флорентино Пересом и Андре Аньели. Вчера и сегодня в АПЛ прошли акции протеста некоторых команд и футболистов, которые против создания Суперлиги.

Главный вопрос для любителей российского футбола — как создание Суперлиги отразиться на наших клубах и чемпионатах. Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», как он оценил идею о создании Лиги для топ-20 команд мира.

— Пока это всего лишь декларация, хоть и поддержанная многими топ клубами. Что хотелось бы выделить. У футбольных болельщиков сформировалось чувство опасности и страха после этой декларации. Не радостного предвкушения от ожидания чего-то грандиозного, а опасения лишиться привычных и любимых турниров. Это уже очень негативно характеризует новую затею, — дал оценку Геркус.

Также экс-президент «Локомотива» и спортивный функционер рассказал о будущем российского футбола. Есть мнение, что Суперлига оттянет на себя деньги других лиг, и РПЛ в том числе.

— На наш футбол, гипотетически, это может повлиять только негативно. Если проект Суперлиги осуществится, это удар по УЕФА, по ее доходам, а значит и удар по региональному футболу. Денег на рынке больше не становится, это игра с нулевой суммой. Соответственно, если кто-то придёт и заберёт больше, остальные получат меньше. Но это совсем гипотетические рассуждения. Сложно предсказывать, — рассказал Илья Геркус.

Если всё-таки Суперлига начнёт свою деятельность, ФИФА, УЕФА и европейские клубы понесут имиджевые и финансовые потери. Илья Геркус предположил, как Суперлига может повлиять на ценник футболистов.

— Цены и вообще рынок контрактов в случае осуществления нового проекта ждёт невиданная прежде турбулентность. Равно как и все юридические отношения в футболе. Пересмотр базовых принципов коснётся всех и национальных чемпионатов, и сборных команд. Футбольную семью, здание мирового футбола, если пользоваться аналогиями, покинут несколько фундаментальных блоков. Здание придётся отстраивать заново