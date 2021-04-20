Василий Вакуленко: «Я первым бил человека в лицо только один раз»

Баста представил отборочный бой на титул чемпиона мира WBC: Дмитрий Кудряшов vs Евгений Романов. Фото: GazFight

В свой день рождения известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, объявил о создании промоутерской компании GazFight, которая занимается организацией боксерских боев. А так же представил отборочный бой на титул чемпиона мира WBC: Дмитрий Кудряшов vs Евгений Романов. А потом рассказал в интервью kp.ru о том, зачем ему все это и какой подарок был главным в его жизни. А так же:

- Сколько Басте обходится содержать свой футбольный клуб СКА-Ростов

- Зачем он вписался за Моргенштерна в его конфликте с бойцами ММА

- Часто ли у него появляется желание зарядить кому-нибудь боксерским ударом

- Почему Баста так остро реагирует на критику

- Как он встретил свой день рождения в комнате своих дочек

«СПОРТ НА СТО ПРОЦЕНТОВ ПОХОЖ НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ БИЗНЕС»

- Вы четко дали понять, что ваш проект про бокс — всерьез и надолго. Для вас это бизнес для зарабатывания денег или просто движуха, для того, чтобы не было скучно жить в 41 год?

- И для того, чтобы денег заработать и для того, чтобы сделать крутой проект. А чего плохого в том, чтобы сделать нечто, что тебе не скучно? Я никогда в своей жизни не буду заниматься тем, что мне скучно делать. И я горжусь этим.

- Давайте тогда сначала про деньги. В России можно сделать деньги на спорте?

- Да.

- Как?

- Честно. Но мы же адекватные люди и понимаем, что это долгосрочный проект, и он для начала требует вложений. Мы же не пришли в бокс, как инфантильные девочки: вот мы пришли в бокс, сейчас проведем бой, би-би-си, си-си-си, и сразу же получим миллиарды. Я слишком много занимаюсь музыкальным бизнесом в России, чтобы понимать, как тут все устроено. Спорт — на сто процентов похож на музыкальный бизнес. Тоже есть исполнитель или спортсмен, есть сопровождение, раскрутка, вложение в его потенциал и т. д. Так что нам нужен год-два-три, и только потом будет что-то в финансовом плане интересное.

- Вы владеете футбольным клубом СКА (Ростов-на-Дону). Вот уже у вас промоутерская компания в боксе. Баста строит спортивную империю?

- Это все случайно получилось. Со СКА как получилось? Клуб оказался в плачевном состоянии, я встретился с болельщиками, они сказали: Михалыч, надо что-то делать, нашему легендарному клубу скоро конец. Все и завертелось. А у клуба ведь вообще ничего не осталось с советских времен. Ни стадиона, ничего. Сейчас будем наращивать мясо.

- И во сколько вам обходится содержать футбольный клуб?

- 6 млн рублей в месяц.

В свой день рождения известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, объявил о создании промоутерской компании GazFight

«МОРГЕНШТЕРН — УМНЫЙ ПАРЕНЬ»

- А ваша промоутерская компания будет заниматься только боксом?

- Любыми силовыми видами спорта. Везде, где есть противостояние. ММА, кулачный бой...

- ММА? Вы час назад так лихо вписались за Моргенштерна, у которого конфликт со звездами ММА и после этого хотите с ними делать бизнес?

- Я не вписался за Моргенштерна. Я вписался за себя. Я не люблю, когда группа сильных ребят набрасываются на одного парня. Это неприемлемо для меня. Если какие-то люди считают, Моргенштерн — причина всех проблем, и отсутствие Моргенштерна сделает нашу жизнь лучше, чище и замечательнее, то они заблуждаются очень сильно. И хочется им об этом сказать, с уважением к Шлеменко, Носову и другим большим спортсменам. Но поставьте их и Моргенштерна в один ряд, и увидите, что Моргенштерн — самый большой общественник среди них. Потому что он поднимает все больные вопросы для общества. И поверьте мне, он умный парень, и отлично понимает что он делает и кого и зачем тролит.

- У вас есть любимая комбинация ударов в боксе?

- Двойка с оттяжкой прямой.

- Как часто хочется в жизни зарядить кому-нибудь двойку с оттяжкой?

- Вообще перестало хотеться! Честно! Я - южный человек, вспыльчивый, мог лезть разбираться, конфликтовал и там, и там, и там. Но, как серьезно стал заниматься боксом, все отошло. Спокойствие какое-то наступило. Но я первым бил человека в лицо только один раз. Это было давно — году в 2001-м. Потом - да, дрался, да, бил по лицу, но только в ответ. Я понимаю свою силу удара, свое умение или неумение драться. Но я считаю, что разговор — это самое крутое. Всегда надо дать оппоненту объяснить, что он имел в виду.

«СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ ПРАЗДНИКОМ»

- Вам сегодня исполнился 41 год. Вы самый успешный рэп-исполнитель в стране, у вас куча успешных проектов и с деньгами вроде все в порядке. Но на пресс-конференции вы несколько раз давали понять, как вам не все равно, что про вас пишут и говорят. Вас действительно так задевает критика?

- А вы как думали? Задевает и будет задевать до конца моей жизни. Каждый мой проект, как мой ребенок. У вас есть дети? Представьте, в школе вам будут несправедливо выговаривать, что ваш ребенок плохой? И мне вот тоже хочется ответить: «Это не ваше дело! Мой ребенок — самый лучший». Но есть два вида людей, которые тебя критикуют. Есть г…поливание, и эти люди тебя будут обливать грязью, чтобы ты не сделал, это для них кайф. А есть те, кто хочет тебя сделать лучше. Главное понимать, кто из них кто. Но иногда бывает очень горько.

- День рождения - это для вас праздник?

- Никогда не было праздником. Надеюсь, мой день рождения — это праздник для моей мамы, все-таки что-то хорошее я в жизни сделал. Как для меня праздник — дни рождения моих детей. И мне приятно в этот день видеть и слышать своих друзей. Кто-то с раздражением говорит: вот опять весь день трезвонить будут. А мне становится хорошо, когда мой телефон разрывается от звонков. И каждый день рождения я в своем клубе делаю концерт для своих.

- Лучший подарок вам за 41 год?

- Мои дочки. Я сегодня ночью зашел в комнату к ним. Как раз уже новый день наступил, брат уже позвонил поздравил. Я стою и смотрю на них, как они спят. Честно вам говорю, думаю - произведение искусства! Что-то лучшее я вряд ли смогу сделать. И я стою, смотрю на них и думаю о их будущем, представляю, как мама моя смотрела на меня в детстве. Мне кажется, что это вообще какой-то восторг, религиозный акт, когда родители смотрят на своих спящих детей.

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