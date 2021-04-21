Анекдоты: Мода - это то, что нас делает идиотами на старых фотографиях

Школьник нашел миллион баксов и сдал их в полицию. Рыдающая мать утверждала, что гордится им.

* * *

У мужиков всего пять тем для разговоров: женщины, машины, спорт, рыбалка и политика.

Но это у трезвых.

Пьяные еще квантовую механику обсуждают.

* * *

- Кто, я плохо живу?! Да я как сыр в масле катаюсь!

- Петрович, нам с тобой правильнее говорить «как сырный продукт в пальмовом масле».

* * *

На детском утреннике сын водителя маршрутки возглавил хоровод и собрал со всех по 30 рублей…

* * *

Узнав, что Елизавета II овдовела, в Лондон вылетели Гоген Солнцев и Прохор Шаляпин.

* * *

- Ты такую, как я, больше не найдешь!

- Я такую, как ты, больше искать не буду.

* * *

Забавный факт: соль возрастом 450 миллионов лет, попадая в магазин, имеет срок годности 2 года.

* * *

- Маша, а почему ты меня никогда с собой на курорт не берешь?

- Я не езжу на курорт с женатыми.

- Но я же твой муж!

- Никаких исключений!

* * *

Забытый в лесу «Справочник по вязке туристских узлов» черви передают из поколения в поколение как Камасутру.

* * *

Попросила стюардессу пересадить меня на другое место, потому что рядом сидел плачущий ребенок. Оказывается, это запрещено, когда ребенок твой.

* * *

- Привет, говорить можешь?

- Да. Лет с трех примерно.

* * *

Если русский человек решил ничего не делать, то его не остановить.

* * *

Лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как за этой вещью ухаживать: стирать, гладить и т. д. Остальные 99% определяют по нему, где зад, а где перед.

* * *

Как мне говорила одна моя знакомая: «Не поленитесь, съездите на Мальдивы».

Да, от Мальдив меня отделяет только лень…

* * *

Остерегайтесь мошенников!

Перед праздниками заказал жене духи от Шанель и золотые сережки, а прислали два спиннинга и стульчик для рыбалки.

* * *

Принял решение больше не материться.

Теперь сижу и молчу.

Мне больше нечего сказать этому миру.