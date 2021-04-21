Анекдоты: Мода - это то, что нас делает идиотами на старых фотографиях

Школьник нашел миллион баксов и сдал их в полицию. Рыдающая мать утверждала, что гордится им.
* * *
У мужиков всего пять тем для разговоров: женщины, машины, спорт, рыбалка и политика.
Но это у трезвых.
Пьяные еще квантовую механику обсуждают.
* * *
- Кто, я плохо живу?! Да я как сыр в масле катаюсь!
- Петрович, нам с тобой правильнее говорить «как сырный продукт в пальмовом масле».
* * *
На детском утреннике сын водителя маршрутки возглавил хоровод и собрал со всех по 30 рублей…
* * *
Узнав, что Елизавета II овдовела, в Лондон вылетели Гоген Солнцев и Прохор Шаляпин.
* * *
- Ты такую, как я, больше не найдешь!
- Я такую, как ты, больше искать не буду.
* * *
Забавный факт: соль возрастом 450 миллионов лет, попадая в магазин, имеет срок годности 2 года.
* * *
- Маша, а почему ты меня никогда с собой на курорт не берешь?
- Я не езжу на курорт с женатыми.
- Но я же твой муж!
- Никаких исключений!
* * *
Забытый в лесу «Справочник по вязке туристских узлов» черви передают из поколения в поколение как Камасутру.
* * *
Попросила стюардессу пересадить меня на другое место, потому что рядом сидел плачущий ребенок. Оказывается, это запрещено, когда ребенок твой.
* * *
- Привет, говорить можешь?
- Да. Лет с трех примерно.
* * *
Если русский человек решил ничего не делать, то его не остановить.
* * *
Лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как за этой вещью ухаживать: стирать, гладить и т. д. Остальные 99% определяют по нему, где зад, а где перед.
* * *
Как мне говорила одна моя знакомая: «Не поленитесь, съездите на Мальдивы».
Да, от Мальдив меня отделяет только лень…
* * *
Остерегайтесь мошенников!
Перед праздниками заказал жене духи от Шанель и золотые сережки, а прислали два спиннинга и стульчик для рыбалки.
* * *
Принял решение больше не материться.
Теперь сижу и молчу.
Мне больше нечего сказать этому миру.