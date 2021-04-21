Путинские новостройки

Президент с удовлетворением констатировал – мы построили жилья больше, чем строили в Советском Союзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Могли ли мы предполагать, приступив 12 лет назад в Самаре к строительству доступного жилья, что этот проект вырастет в новый городской район, который выберут местом жительства более 120 000 горожан? Сегодня можно было бы сделать вид, что мы строили такие далеко идущие планы заранее. Но в отрасли хорошо помнят, каким было состояние рынка в 2009 году, после начавшегося кризиса. Даже для нас, работающих в отрасли с 90-х, это был самый настоящий шок. Стройка встала по всей стране, продажи жилой недвижимости стремились к нулевым показателям. Многие смотрели на нас, решившихся на новую масштабную стройку, как на безумцев и авантюристов. Тогда мало кто верил в потенциал массового жилищного строительства.

Председатель комитета по строительству «Деловая Россия» Владимир Кошелев. Фото: из архива В. Кошелева

Мало кто, но был один человек, который не просто верил, а точно знал, что страна «беременна» неудовлетворенным спросом на доступное жилье. Он постоянно говорил об этом с высоких трибун и утверждал невозможные вещи. Квадратный метр может стоить 30 000 рублей, и эта цена будет выгодна и строителям, и покупателям. Маститые девелоперы, торговавшие в регионах квадратным метром по цене, только вдумайтесь, подержанного отечественного автомобиля, посмеивались. А он продолжал утверждать «невозможное», словно знал заранее, что в нашей большой стране у него найдутся единомышленники. Человеком этим был Владимир Путин.

Сегодня, анализируя его работу по развитию строительной отрасли, неожиданно открываешь для себя подробности, на которые редко обращает внимание занятый каждодневной текучкой предприниматель. Приоритетной задачей для Путина улучшение жилищных условий граждан России стало еще в далеком 2005 году, в самом начале его второго срока. Сегодня мало кто помнит, что это было непростое время: в 2002 году страну потряс «Норд-Ост» - захват заложников террористами в театральном центре на Дубровке. В мае 2004 года, в результате теракта, погибли руководители Чеченской республики. В сентябре 2004-го - террористы захватили заложников в школе Беслана. Страна только приходила в себя после Чеченской войны, выстраивала необходимый для нормальной жизни порядок. Кто тогда думал о массовом строительстве доступного жилья, кроме Путина?

Но он оказался удивительно последовательным человеком. Преодолевая все известные наши российские проблемы, среди которых дороги даже тогда были не самой острой, Путин пробивал своей убежденностью отраслевой скепсис, настойчиво указывал дорогу к модернизации. И мы ему поверили.

Когда мы стартовали, в сегменте массового доступного жилья не было выгодной и доступной для покупателей ипотеки, материнского капитала, программы «Стимул», проектного финансирования. Но Правительство развивало инструменты, помогающие строить доступное жилье, чутко реагируя на живую практику строительных компаний. Взаимодействие между бизнесом и властью, направленное на решение извечного квартирного вопроса, оказалось исключительно продуктивным. Результатом стало реальное преображение отрасли. Его отметил Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Президент с удовлетворением констатировал – мы построили жилья больше, чем строили в Советском Союзе. И поставил задачу – сдавать в эксплуатацию по 120 млн квадратных метров в год.

И снова зазвучали голоса скептиков, вернулись знакомые интонации 12-летней давности. Находятся в регионах даже отраслевые министры, которые говорят о нереальности поставленных Владимиром Путиным задач. Что поделать? Всегда найдутся люди, которые сдаются прежде, чем вступить в бой. Но наш опыт, опыт строителей, поверивших в идею массового доступного жилья, в идею путинских новостроек, подсказывает – в этот бой необходимо вступить и победить.

Уверенность нам придает особое качество людей, переехавших в путинские новостройки. Современные, работящие, ответственные. Они не получили свои квартиры в наследство или от государства. Они купили их, честно зарабатывая для своих семей, которые откликнулись самым настоящим бэби-бумом. В этом году в школы нашего самарского проекта встречают 20 первых классов. И так каждый год!

А когда в наш микрорайон в Калуге начали, возвращаясь домой, массово переезжать русские семьи из ближнего зарубежья, мы еще острее прочувствовали особое содержание своей работы и самого явления «Путинских новостроек». Оказалось, что они стали не просто местом для жизни, не просто крышей над головой, а особым пространством личного и национального успеха. Важно научиться опираться на этих людей, дать им ощущение причастности к поступательному развитию страны. Наверное поэтому Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации кардинально повысить комфортность городской среды. Нам всем вместе придётся для этого много поработать, преодолевая в том числе инертность и отсталость чиновников на местах. Работая в комитете по строительству «Деловой России», мы видим, что таких мест в стране становится все меньше, а руководителей, как в Правительстве России, так и в регионах, понимающих социально-политическое значение нашей общей работы, все больше. Уверены и в том, что в Новом послании Федеральному собранию, будут поставлены новые масштабные задачи по строительству доступного жилья, которые необходимо будет выполнить. И это тоже эффект появления в стране «Путинских новостроек».