"Помоги ему Бог!": тяжело больного Вячеслава Зайцева привели на шоу

Тяжело больного Вячеслава Зайцева привели на шоу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скандал с тяжело больным Вячеславом Зайцевым и не думает утихать. На этот раз страдающего болезнью Паркинсона модельера привели на шоу. Еле идущего маэстро под руку поддерживал его помощник.

Вячеслав Зайцев впервые появился на публике после громкого скандала. Сначала стало известно, что на 83-й день рождения модельера, который праздновали в одном из столичных ресторанов, продавали билеты по 15 тысяч рублей и Зайцев об этом даже не подозревал. А потом поклонники пришли в ужас, когда увидели ролики с немощным Вячеславом Михайловичем. Его снимала семья Гарафутдиновых для TikTok, выкладывая видео на всеобщее обозрение.

Фото: "Пусть говорят", Первый канал

Видеозаписи с участием тяжелобольного модельера привлекли внимание общественности и вызвали широкий общественный резонанс. Поклонников возмутило то, как обращаются с модельером.

И вот теперь Зайцев лично пришел на шоу. Он появился в эфире скандальной программы "Пусть говорят" на Первом канале. Вячеслава Михайловича под руку вел генеральный директор его модного дома Расул Ахмедов. Невооруженным глазом было видно, что кутюрье очень сложно передвигаться. Когда его усадили на диван, то маэстро приходилось поддерживать в сидячем положении, чтобы он не валился на бок.

Говорил модельер с большим трудом. Однако и гостям студии, и телезрителям удалось услышать мнение знаменитости о происходящем с ним из первых уст. Он высказался о своих отношениях с сыном Егором и рассказал о скандальных видео.

"Дело в том, что мы с Егором в прекрасных отношениях, прекрасно у нас все складывается. Я, Егор, Настя, Маруся (внучки Зайцева. - Прим. ред.) готовим новую молодежную коллекцию, которая будет с успехом продаваться. Я думаю, что это все глупости", - так модельер прокомментировал слухи о банкротстве его Дома моды.

По словам кутюрье, многомиллионные долги уже полностью погашены, поэтому никакого краха его модного дома не предвидится. Общая сумма всех выплат составила примерно 50 миллионов. Ахмедов, в свою очередь, заверил, что маэстро давно помирился с наследником, однако афишировать это попросту не стали.

Сам модельер рассказал, что хорошо знает семью Гарафутдиновых и поддерживает с ними прекрасные отношения. При этом он признался, что понятия не имел, для чего именно снимаются ролики с его участием.

Одним из гостей программы стал Максим Галкин. Он публично обратился к друзьям Зайцева. Шоумен уверен, что родственники Вячеслава Михайловича должны более пристально следить за тем, с кем общается кутюрье. Также Галкин призвал семью Гарафутдиновых вести себя благоразумно.

"Я не знаю этих людей, не могу сказать о них ничего плохого или хорошего. Но хотел бы обратиться к ним и сказать, что нужно учитывать личность нашего великого кутюрье. Эти ролики могут выглядеть нелепо, как насмешка над выдающимся человеком. Поэтому лучше, чтобы этих роликов не было. В идеале, публикацию подобного контента должна регулировать семья", - уверен Галкин.

Супруг Аллы Пугачевой прокомментировать и ситуацию с билетами на день рождения кутюрье. По его словам, ни он, ни Алла Борисовна за присутствие на празднике не платили. "Нам позвонил Слава Зайцев, сам позвал на свой праздник. Мы давно с ним дружим, очень его уважаем. Да, на вечере многие пытались с нами сфотографироваться, но в этом нет ничего особенного. Посмотрели модельное шоу, после чего уехали. Писали, что мы с Аллой якобы сбежали с праздника, но это не так. Просто стараемся беречь себя, никогда не проводим на мероприятиях слишком много времени", - заверил юморист.

Под выпуском передачи все неравнодушные оставляют слова поддержки в адрес Зайцева. Народ не скрывает, что молится за модельера. "Помоги ему Бог!", - пишут фолловеры.